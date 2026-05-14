Россиянин с двумя топорами избил жену и разгромил авто, где та от него спряталась
Житель Гороховецкого района Владимирской области взял два топора и разнёс ими стёкла автомобиля. Как уточнили в региональной прокуратуре, в машине в этот момент находилась его бывшая жена, которая пыталась там укрыться.
Происшествие случилось 25 ноября прошлого года. Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя.
Следствие обвиняет его по нескольким статьям: ч. 1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, в том числе из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия и использованием предмета в качестве оружия).
Уточняется, что гражданин сначала жестоко избил экс-супругу — он нанёс ей побои руками и ногами по лицу и телу. Затем агрессор разбил двумя топорами стёкла автомобиля, где спряталась потерпевшая. Обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд.
