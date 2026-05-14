Мужчине выплатят €12 тысяч за «бесполезное» лечение кривого пениса
В Португалии мужчина получит €12 тысяч компенсации за «бесполезное» лечение искривления пениса. Подробности приводит CMJornal.
Центральный гражданский суд Лиссабона обязал уролога выплатить пациенту €12 тысяч (около одного миллиона рублей) за применение лазерной терапии без научных доказательств. Метод лечения болезни Пейрони не рекомендовал Колледж специальности, медики назвали его «бесполезным», а долгосрочные результаты остались неизвестны.
Суд установил, что врач действовал из «потребительских» соображений и стремления к финансовой выгоде. В 2019 году пациент заплатил €2574 (примерно 222 тысячи рублей) за процедуры, включавшие лазер, витамин D, массаж простаты и антибиотики.
Деформация не уменьшилась, а усилилась — мужчина лишился возможности вступать в проникающий половой акт, хотя эрекция сохранилась. Изначально пострадавший требовал €150 тысяч (почти 13 миллионов рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб и стоимость лечения. Уролог и клиника подали апелляцию, но Апелляционный суд оставил приговор в силе.
Читайте также: