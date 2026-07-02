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Няню обвинили в съемке порно с двухлетним ребенком

На Кубани мать обвинила няню в съемке порно с двухлетней девочкой
Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Краснодаре правоохранительные органы проводят проверку после обращения местной жительницы, которая заявила о возможных противоправных действиях няни в отношении ее двухлетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».



По словам женщины, первое время няня добросовестно выполняла свои обязанности и не вызывала опасений. Однако впоследствии мать стала замечать, что ребенок рассказывает необычные вещи.

Как утверждает заявительница, без ее согласия няня уводила девочку в другой микрорайон, где они встречались с неизвестным мужчиной. Ребенок называл его «каким-то дядей».

Мать также заявила, что няня и этот мужчина показывали девочке материалы непристойного содержания и заставляли повторять увиденное. По ее словам, происходящее снималось на видео.

Женщина уже обратилась в правоохранительные органы. На текущий момент официальной информации о результатах проверки и комментариев со стороны ведомств не поступало.

Никита Кротов

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