Няню обвинили в съемке порно с двухлетним ребенком

02 июля 2026, 18:42

На Кубани мать обвинила няню в съемке порно с двухлетней девочкой

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Краснодаре правоохранительные органы проводят проверку после обращения местной жительницы, которая заявила о возможных противоправных действиях няни в отношении ее двухлетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».