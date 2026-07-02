Няню обвинили в съемке порно с двухлетним ребенком
В Краснодаре правоохранительные органы проводят проверку после обращения местной жительницы, которая заявила о возможных противоправных действиях няни в отношении ее двухлетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».
По словам женщины, первое время няня добросовестно выполняла свои обязанности и не вызывала опасений. Однако впоследствии мать стала замечать, что ребенок рассказывает необычные вещи.
Как утверждает заявительница, без ее согласия няня уводила девочку в другой микрорайон, где они встречались с неизвестным мужчиной. Ребенок называл его «каким-то дядей».
Мать также заявила, что няня и этот мужчина показывали девочке материалы непристойного содержания и заставляли повторять увиденное. По ее словам, происходящее снималось на видео.
Женщина уже обратилась в правоохранительные органы. На текущий момент официальной информации о результатах проверки и комментариев со стороны ведомств не поступало.
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