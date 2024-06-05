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Вейпы и суши взамен на оральный секс: Что известно о педофиле из Химок

В Химках задержан 50-летний педофил, заманивавший школьниц подарками и едой
05 июня 2024, 18:17
Фото: istock/Giuda90

Фото: istock/Giuda90

В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами, а после этого уговаривал на оральный секс.
Самые шокирующие факты этой истории собрала редакция «Радио 1».


Предыстория




По словам отца одной из девочек, которая стала жертвой химкинского педофила, мужчина является хозяином местного табачного магазина.

Местные жители рассказывают, что Назим регулярно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. При этом его магазин находится рядом со школой. Кроме того, туда периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под действием наркотиков.

По предварительным данным, педофил искал несовершеннолетних девочек в интернете, а после заманивал их домой под разными предлогами: поиграть с котёнком, подарить духи или поесть суши. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.

В итоге одна девочка всё же решилась рассказать родителям о мужчине, который очень настойчиво к ней пристаёт. Взрослые сразу обратились в полицию.

Незамедлительная расплата за содеянное


Пока полицейские разбираются с 50-летним владельцем табачного магазина, родители девочки, которой он домогался, разнесли топором его торговую точку.

Два дня назад отец решил разобраться с обидчиком дочери и, вооружившись топором, отправился на встречу с Назимом, однако на месте его не оказалось. Тогда мужчина разбил топором окна магазина.

Дочь призналась, что покупала вейпы в этом магазине, после чего хозяин начал настойчиво зазывать её в гости.

Реакция полиции


Полиция задержала хозяина табачного магазина по подозрению в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО. Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.

В настоящее время следователи выясняют, сколько школьниц стали жертвами химкинского педофила. Пока удалось выявить и опросить двух девочек.

Реакция родственников педофила


Родственники Назима отрицают все обвинения в его адрес. Они утверждают, что его подставили, а травлю организовали конкуренты. Виновен ли Назим, будет разбираться полиция.

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Российские хакеры атаковали сайт компании, ремонтирующей танки для ВСУ
Сайт испанской компании по ремонту танков Leopard для ВСУ подвергся кибератаке
05 июня 2024, 20:13

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры атаковали сайт испанской компании, занимающейся ремонтом немецких танков Leopard для украинской армии. Об этом сообщает местная газета Periodico.
Отмечается, что кибератаке подвергся сайт компании General Dynamics European Land Systems, производящей вооружения и занимающейся ремонтом военной техники.

Ресурс был недоступен 4 июня.

Представители компании подтвердили, что на их сайт действительно совершалась атака. Ответственность за это, по их словам, взяла на себя российская хакерская группировка NoName057.

Ранее российские хакеры взломали 100 украинских сайтов и разместили на них цитату президента Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

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Появились кадры задержания подозреваемых в организации экстремистской деятельности
В Москве задержали подозреваемых в организации экстремистской деятельности
05 июня 2024, 19:21

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве задержали семерых мужчин, подозреваемых в организации экстремистской деятельности. Об этом пишет РЕН ТВ, прилагая кадры задержания преступников.
По данным следствия, граппа лиц создала сообщество, целью которого было совершение преступлений экстремистской направленности. Они создали сообщество в соцсети, с помощью которого вербовали новых людей, включая несовершеннолетних подростков.


Пресечь их деятельность смогли совместными усилиями сотрудники Следственного комитета РФ, управления ФСБ РФ по Москве и Московской области и МВД РФ. В местах проживания фигурантов уже были проведены обыски.

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#экстремизм
#задержание
#полиция
#видео
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В Москве полуголый мужчина кинулся под машину, а затем прыгнул в реку
05 июня 2024, 17:27

Фото: istockphoto/klug-photo

Необычный инцидент произошёл сегодня, 5 июня, в центре столицы. Полуголый мужчина сначала атаковал автомобиль, а потом прыгнул в Москву-реку и уплыл.
Как рассказал полицейским водитель машины, он только что начал движение на светофоре на Народной улице. Внезапно ему на капот бросился неизвестный мужчина. Из одежды на нём были шорты, передаёт телеграм-канал Baza. Водитель резко затормозил. Мужчина, выкрикивая что-то нечленораздельное, отбежал в сторону, по-видимому, не получив никаких повреждений.

После этого полуголый экстремал направился в сторону реки и прыгнул в воду. Он довольно быстро переплыл реку и вышел на противоположном берегу уже без шорт. По мнению водителя, незнакомец был в состоянии изменённого сознания.

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#автомобиль
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50-летнего педофила из Химок посадили в СИЗО
Обвиняемого в педофилии 50-летнего мужчину посадили в СИЗО
05 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Обвиняемого в педофилии 50-летнего владельца табачного магазина в Химках поместили в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.

Родственники Назима утверждают, что его подставили, а травлю организовали его конкуренты.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали мужчину, который завлекал девочек 12-13 лет, обещая подарить им дорогие подарки и накормить суши, а взамен требовал интимные услуги. Отец одной из школьниц, узнав об этом, разнёс табачный магазин Назима топором.

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#педофилия
#сизо
#обвинение
#суд
#химки
#подмосковье
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В Подмосковье сгорел пассажирский автобус
05 июня 2024, 15:23

Фото: Екатерина Дятловская

Пассажирский автобус №35 сгорел в деревне Носово городского округа Химки, пострадавших нет, передаёт корреспондент Екатерина Дятловская.
«Водитель Умар рассказал, что во время инцидента находился в автобусе один, пассажиров не было. Когда начался пожар, он действовал по инструкции — использовал штатный огнетушитель, однако справиться с огнём не сумел», — говорится в сообщении.
В результате пожара автобус полностью выгорел, повреждения получила также остановка общественного транспорта «Сады», рядом с которой стоял автобус. В настоящее время на месте работают дорожные службы, они ликвидируют последствия возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты в результате взрыва и пожара погибли два человека.

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#химки
#автобус
#пожар
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В Таллине один человек пострадал в результате происшедшего взрыва
05 июня 2024, 15:22

Фото: istockphoto/scanrail

В столице Эстонии Таллине в районе порта произошёл сильный взрыв. В результате ранения получил один человек.
По сообщению эстонского издания Postimees, инцидент произошёл в 12:36 на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Взрыв произошёл после того, как загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате происшествия ранения получил работник порта. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные. Контейнер, в котором хранилось авиационное топливо, продолжает гореть. Жителей окрестных домов попросили не выходить на улицу и не открывать окна квартир в целях безопасности. О причинах взрыва пока не сообщается.

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#эстония
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В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова
05 июня 2024, 14:14

Фото: iStock/sqback

В Петербурге двое неизвестных в масках напали с ножом на супругу экс-директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошел на даче семейной пары в Комарово. У женщины диагностировали проникающие ранения.

В настоящее время она находится в медучреждении. Правоохранительные органы разыскивают преступников. Иные подробности произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки.

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Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор
Суд в Москве 10 июня огласит приговор «королю воров» Шишкану
05 июня 2024, 13:58

Фото: iStock/Alexander Sikov

10 июня Московский городской суд огласит приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову), который более известен как Шишкан.
Подробнее о жизни и преступлениях криминального авторитета расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Шишкана


Олег родился 19 июля 1964 года в подмосковном селе Раменское. При рождении ему была дана фамилия Шишканов, позже он поменял её на Медведева. Будущий криминальный авторитет рос в обычной рабочей семье. У него есть сестра, которой в возрасте 27 лет поставили диагноз шизофрения.

Шишкан рос тихо и спокойно, особыми успехами не отличался, занимался футболом при клубе «Динамо» (Москва). Однако, уже в юном возрасте Медведев начал вращаться в криминальных кругах, его наставником был известный мафиози Станислав Цхвитария (Хурцилава).

Тюремный срок Шишкана


Первый и единственный тюремный срок криминальный авторитет получил в возрасте 18 лет. В 1981 году в Раменском изнасиловали и убили молодую женщину, а её останки сожгли. По подозрению в совершении преступления задержали Шишкана и ещё несколько рецидивистов. Неопытный молодой человек на суде заявил, что совершил это преступление в одиночку. Как выяснилось позже, он не имел к нему никакого отношения. Суд приговорил юного «преступника» к 10 годам лишения свободы.

Шишканов был направлен в исправительно-трудовую колонию №1 в поселок Явас в Мордовии. Те, за кого он сел, побеспокоились о его пребывании, он был под покровительством. Дисциплинарных наказаний не имел, так как был покладист и спокоен. В колонии новоиспеченного преступника проверили на прочность и убедились в «честности». Олег был назначен смотрящим. Там же он познакомился со своим земляком по кличке Жигун. В тюрьмах Шишкан прошел хорошую «воровскую школу».

Знакомство Шишкана с Шакро


После исправительной колонии Шишкана отправили во Владимирский централ. Там он познакомился с будущим главой организованной преступности в России Захарием Калашовым, ставшим известным под кличкой Шакро Молодой.

Тюрьма стала для Шишкана вторым домом. Несмотря на статью об изнасиловании, он заработал авторитет в криминальном мире и в 1991 году вышел на свободу с большим количеством связей.

На воле Шишкан запустил новую формацию воров


Шишканов вышел на свободу поздней осенью 1991 года и был тепло принят в воровских кругах. В заключении он успел доказать свою преданность и несгибаемость характера. Вскоре Шишкана короновали два авторитета преступного мира Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус) и дали кличку Шишкан Раменский. Коронация прошла в Москве в гостинице «Измайловская» с согласия самого Япончика.

Япончика подкупило славянское происхождение нового лидера, а также его спокойствие, дипломатичность и расчетливость. Любые споры Шишканов решал мирным путем.

Олег стал началом новой формации воров, он понимал, что прежние методы уже не действуют, и нужно что-то менять. На дворе были лихие 90-е.

Как Шишкан стал «королём воров»


В ведение Шишкана отдали Раменскую ОПГ, а также группу люберецких бандитов. Новоиспечённому криминальному авторитету удалось успешно объединить их, умело распределив функции группировок.

«Работу» воровского мира удалось наладить наилучшим способом. Эффективная деятельность приносила хорошие результаты в общак.

Покушения на Шишкана


Не всем пришлись по вкусу слава и почести, которыми обзавёлся Шишкан. На него дважды совершали покушения: подкладывали бомбу под автомобиль, а также поджигали дом.

В 1997 году Шишкан сменил фамилию на Михайлов в целях конспирации.

Шишканом вновь заинтересовались правоохранительные органы в связи с исчезновением раменского депутата и директора племзавода. Он был главным подозреваемым, так как накануне их отношения сильно испортились.

Шишкана объявили в федеральный розыск. Он в это время сменил паспорт и просто исчез. Его причастность к громкому делу доказать не удалось.

Шишкан стал главным вором в России


До Шишкана главным криминальным авторитетом в России был Шакро Молодой. Однако, в 2018 году, после того, как он получил тюремный срок, место нового «воровского короля» занял Шишкан.

Арест Шишкана


Медведев не успел насладиться королевскими лаврами. Летом 2019 года его арестовывали, обвинив по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это ему светило лишение свободы от 8 до 15 лет. Сам арестант считал это своим последним «билетом в один конец».

В январе 2023 года по требованию Генпрокуратуры Верховный суд изменил подсудность дела. Материалы были переданы во 2-й Западный окружной военный суд. Однако в новогодние праздники у арестанта «Матросской тишины» возникли конфликтные ситуации с администрацией колонии. Шишкан пожаловался, что ему не дали возможность послушать новогоднее обращение Президента, а также в его камере отключили электричество. В результате этого испортились все продукты у заключенного. Олег Николаевич в протест объявил голодовку.

10 июня 2024 года Московский городской суд вынесет приговор бывшему «воровскому королю».

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#воры
#преступление
#криминал
#суд
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Суд отложил слушание дела российских военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
Суд отложил до 9 июля слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
05 июня 2024, 13:38

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военных, которых обвиняют в похищении и убийстве Валентины Давроновой на территории ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
«Слушание по уголовному делу в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина отложено на 10.00 мск 9 июля», — сказали журналисту в суде.

По данным агентства, подсудимых не доставили в суд.

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста.

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