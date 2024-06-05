Вейпы и суши взамен на оральный секс: Что известно о педофиле из Химок

Фото: istock/Giuda90
В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами, а после этого уговаривал на оральный секс.
Самые шокирующие факты этой истории собрала редакция «Радио 1».
По словам отца одной из девочек, которая стала жертвой химкинского педофила, мужчина является хозяином местного табачного магазина.
Местные жители рассказывают, что Назим регулярно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. При этом его магазин находится рядом со школой. Кроме того, туда периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под действием наркотиков.
По предварительным данным, педофил искал несовершеннолетних девочек в интернете, а после заманивал их домой под разными предлогами: поиграть с котёнком, подарить духи или поесть суши. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.
В итоге одна девочка всё же решилась рассказать родителям о мужчине, который очень настойчиво к ней пристаёт. Взрослые сразу обратились в полицию.
Пока полицейские разбираются с 50-летним владельцем табачного магазина, родители девочки, которой он домогался, разнесли топором его торговую точку.
Два дня назад отец решил разобраться с обидчиком дочери и, вооружившись топором, отправился на встречу с Назимом, однако на месте его не оказалось. Тогда мужчина разбил топором окна магазина.
Дочь призналась, что покупала вейпы в этом магазине, после чего хозяин начал настойчиво зазывать её в гости.
Полиция задержала хозяина табачного магазина по подозрению в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО. Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.
В настоящее время следователи выясняют, сколько школьниц стали жертвами химкинского педофила. Пока удалось выявить и опросить двух девочек.
Родственники Назима отрицают все обвинения в его адрес. Они утверждают, что его подставили, а травлю организовали конкуренты. Виновен ли Назим, будет разбираться полиция.
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Предыстория
По словам отца одной из девочек, которая стала жертвой химкинского педофила, мужчина является хозяином местного табачного магазина.
Местные жители рассказывают, что Назим регулярно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. При этом его магазин находится рядом со школой. Кроме того, туда периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под действием наркотиков.
По предварительным данным, педофил искал несовершеннолетних девочек в интернете, а после заманивал их домой под разными предлогами: поиграть с котёнком, подарить духи или поесть суши. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.
В итоге одна девочка всё же решилась рассказать родителям о мужчине, который очень настойчиво к ней пристаёт. Взрослые сразу обратились в полицию.
Незамедлительная расплата за содеянное
Пока полицейские разбираются с 50-летним владельцем табачного магазина, родители девочки, которой он домогался, разнесли топором его торговую точку.
Два дня назад отец решил разобраться с обидчиком дочери и, вооружившись топором, отправился на встречу с Назимом, однако на месте его не оказалось. Тогда мужчина разбил топором окна магазина.
Дочь призналась, что покупала вейпы в этом магазине, после чего хозяин начал настойчиво зазывать её в гости.
Реакция полиции
Полиция задержала хозяина табачного магазина по подозрению в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО. Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.
В настоящее время следователи выясняют, сколько школьниц стали жертвами химкинского педофила. Пока удалось выявить и опросить двух девочек.
Реакция родственников педофила
Родственники Назима отрицают все обвинения в его адрес. Они утверждают, что его подставили, а травлю организовали конкуренты. Виновен ли Назим, будет разбираться полиция.
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Элина Позднякова