«Опаивал и насиловал»: В Карелии вынесли приговор педофилу

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Суд в Карелии огласил приговор педофилу, который опаивал и насиловал детей, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Как удалось установить следствию, мужчина заманивал малолетних детей к себе домой, где опаивал их алкоголем, а потом насиловал. Череду этих преступлений он совершил в период с 2019 по 2022 годы. При этом, количество его жертв и их возраст не уточняются.
После задержания жителя Карелии осудили по статьям о вовлечении малолетних в употребление алкоголя, а также о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также:
Девятиклассница из Дагестана обвинила замдиректора школы в домогательствах
В Москве задержали курьера, пытавшегося растлить школьницу в подъезде
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
После задержания жителя Карелии осудили по статьям о вовлечении малолетних в употребление алкоголя, а также о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Читайте также:
Девятиклассница из Дагестана обвинила замдиректора школы в домогательствах
В Москве задержали курьера, пытавшегося растлить школьницу в подъезде
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
Евгения Парфентьева