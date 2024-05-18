В Москве соседи помогли полиции поймать педофила

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Жители столичного ЖК помогли полиции установить и поймать местного педофила, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, странного мужчину заметили жители жилого комплекса «Коммунарка».
Сперва в чат ЖК написала взволнованная мать, которая рассказала, что взрослый мужчина приставал к её 9-летней дочери. Девочка испугалась и закричала, чем спугнула злоумышленника. К беседе подключилась ещё одна женщина, которая сообщила, что неадекватный мужчина приставал и к её 8-летней дочери.
Позже выяснилось, что педофил решил переключиться на совершеннолетних местных жительниц — он ущипнул за бедро женщину, которая гуляла с коляской.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Соседи вызвали полицию — правоохранители быстро нашли и схватили подозреваемого.
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Сперва в чат ЖК написала взволнованная мать, которая рассказала, что взрослый мужчина приставал к её 9-летней дочери. Девочка испугалась и закричала, чем спугнула злоумышленника. К беседе подключилась ещё одна женщина, которая сообщила, что неадекватный мужчина приставал и к её 8-летней дочери.
Позже выяснилось, что педофил решил переключиться на совершеннолетних местных жительниц — он ущипнул за бедро женщину, которая гуляла с коляской.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Соседи вызвали полицию — правоохранители быстро нашли и схватили подозреваемого.
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Евгения Парфентьева