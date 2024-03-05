Москвич выстрелил себе в голову из-за обиды на мать-игроманку

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Москвич выстрелил себе в голову, потому что его мать слишком много играла в компьютер. Убивать себя мужчина не собирался — просто обиделся.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, вечером 1 марта 52-летний россиянин пришел домой с плохим настроением. Он хотел поесть, но на кухне было мало места — за компьютером сидела его 71-летняя мать-пенсионерка и играла в любимую игру «Найди 10 отличий». Сын начал скандалить и кричать, что его не любят в этой семье. Он заявил: «Нет человека — нет проблемы», — и ушел к себе в комнату. Мама продолжила играть.
Спустя время в квартиру явились медики и сотрудники правоохранительных органов. К ним вышел мужчина со стекающей кровью из виска. Выяснилось, обиженный «ребенок» выстрелили в себя из пневматического пистолета.
Мать заявила полицейским, что они много ссорятся с сыном последнее время. Мужчина также начал активно употреблять спиртные напитки. Помимо пистолета, у него также было ещё и ружьё, но мама спрятала его «на всякий случай».
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Алина Юрчак