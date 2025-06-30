Обманутый при участии сына звезды «Интернов» пенсионер умер после осознания потери всех сбережений
Пенсионер, которого телефонные мошенники развели с помощью сына актёра Вадима Демчога, скончался спустя месяц, осознав, что потерял все накопления. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
82-летний мужчина тяжело переживал произошедшее, что не могло не сказаться на состоянии его здоровья. До выхода на пенсию Александр К. работал в администрации Краснодарского края.
В суде в качестве потерпевшей стороны выступала его дочь.
Ранее в этот день сообщалось, что Вильяма Демчога приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Молодой человек выступал в роли дроппера, через которого выводили и обналичивали деньги. На мошенников парень вышел через Telegram. Ему пообещали процент за переводы денег с карт. Однако обещанных средств он так и не получил.
В общей сложности с помощью Демчога-младшего мошенники заработали 1,8 миллиона рублей. Об этой сумме Вильям узнал только во время следствия. Когда парень понял, что попал в мошеннические круги, он возместил весь ущерб. Однако это не помогло ему избежать ответственности.
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