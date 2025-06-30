Обманутый при участии сына звезды «Интернов» пенсионер умер после осознания потери всех сбережений

30 июня 2025, 21:25

Пенсионер, обманутый при участии сына Вадима Демчога, скончался от стресса

Вадим и Вильям Демчог (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Пенсионер, которого телефонные мошенники развели с помощью сына актёра Вадима Демчога, скончался спустя месяц, осознав, что потерял все накопления. Об этом пишет Telegram-канал Mash.