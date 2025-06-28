В России захотели создать публичный реестр иностранных телефонных мошенников

28 июня 2025, 03:06

СРЗП предложила создать публичный реестр зарубежных телефонных мошенников

Фото: iStock/Pla2na

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили создать публичный реестр зарубежных телефонных мошенников. Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину подписали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.





Инициатива предполагает разработку реестра с удобным интерфейсом для автоматизированного взаимодействия с финансовыми организациями, телеком-операторами и IT-компаниями. В него предлагается включать данные о приговорах российских судов по мошенничеству, лицах в международном розыске, информации от Росфинмониторинга о противоправной деятельности, а также связях фигурантов с банковскими счетами и цифровыми платформами.





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«Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана (...) вынуждает граждан расставаться со своими деньгами», — указал Миронов.

«Такой инструмент поможет не только гражданам, но и банкам, операторам связи в их работе по противодействию мошенникам», — пояснила депутат, ссылаясь на новую инициативу.