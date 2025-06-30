Сын звезды «Интернов» отправится в тюрьму за мошенничество

30 июня 2025, 14:13

Сына актёра Вадима Демчога приговорили к двум годам тюрьмы за дропперство

Вадим и Вильям Демчог (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Сына актёра Вадима Демчога приговорили к двум годам тюрьмы за дропперство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.