Сын звезды «Интернов» отправится в тюрьму за мошенничество
Сына актёра Вадима Демчога приговорили к двум годам тюрьмы за дропперство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что молодой человек был одним из участников мошеннической схемы, по которой 82-летнего пенсионера развели на 490 тысяч рублей.
Это произошло в феврале прошлого года. 20-летний Вильям Демчог исполнял роль дроппера – человека, с помощью которого вывели и обналичили деньги. Со счетов пенсионера необходимую сумму сначала вывели на карту сына артиста, который затем обналичил её, чтобы передать злоумышленникам. В общей сложности Демчог-младший с компанией заработали на обмане пожилых людей 1,8 миллиона рублей.
Вильям признал свою вину и полностью возместил ущерб. Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Напомним, что его отец Вадим Демчог является известным российским актёром и телеведущим. Зрители запомнили его по роли доктора Купитмана в ситкоме «Интерны».
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