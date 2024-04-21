Обнаружен заброшенный дом украинского агента Головченко, взорвавшего авто Прозорова

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Под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, кадры публикует РИА Новости.
По информации агентства, в частном доме в поселке Иглино под Уфой Головченко проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным.
Собеседница агентства сообщила, что Головченко жили тихо, но ни с кем не общались.
Напомним, 12 апреля в московском дворе подорвался автомобиль. Взрыв произошёл, как только водитель включил двигатель. Позже рядом с машиной обнаружили самодельное взрывное устройство.
Хозяином взорванного авто оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
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Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
Евгения Парфентьева