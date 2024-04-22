Обнаружены чёрные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Т-22М3

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Найдены чёрные ящики бомбардировщика Т-22М3, который разбился в Ставропольском крае 19 апреля. Об этом сообщили сотрудники силовых структур.
Речевой и параметрический бортовые самописцы, которые в просторечии называют «чёрными ящиками», обнаружены на месте падения самолёта, передаёт ТАСС. По словам собеседника агентства, представляющего силовые структуры, они уже переданы в военную лабораторию, где специалисты произведут расшифровку записей. Это должно прояснить причины катастрофы.
Военный самолёт Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае в пятницу, 19 апреля, во время возвращения с боевого задания на аэродром базирования. Один член экипажа погиб, двое доставлены в госпиталь. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.
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Александр Бойцов