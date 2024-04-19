Найдены двое летчиков упавшего в Ставрополье военного самолета

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Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета Ту-22 направлены в больницу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По его словам, еще один летчик эвакуирован, поиски четвертого продолжаются.
В пятницу в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все успели катапультироваться.
Ранее кадры крушения военного самолета ВКС России в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В пятницу в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все успели катапультироваться.
Ранее кадры крушения военного самолета ВКС России в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева