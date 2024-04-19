Третий член экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, погиб

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Третий член экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
«Четвертого еще ищут», — говорится в сообщении.Напомним, что в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.
Ранее самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково». Никто из них не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова