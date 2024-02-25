В Киевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы

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В Хмельницкой области Украины дважды за ночь раздались взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное». Также сообщалось о взрывах на территории Киевской области, о чем заявила Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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