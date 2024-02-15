Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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В Киеве слышны взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В четверг, 15 февраля, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал Кличко в своём Телеграм-канале.
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Диана Аванесян