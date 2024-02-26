Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор

Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор

26 февраля 2024, 15:39
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Москвичка пострадала, попав под снегоуборочную технику во дворе своего дома, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 34-летняя жительница Северного Бутово вышла выгулять собаку во двор своего дома, расположенного по адресу улица Дмитрия Донского 17.

«В какой-то момент водитель трактора на большой скорости резко поехал назад, так как на улице было скользко, отбежать далеко от трактора я не смогла. Получилось только отбросить собаку. В итоге он догнал меня и сбил», — рассказала изданию пострадавшая. По её словам, после случившегося трактор проехался по ней ещё раз.


Москвичку экстренно госпитализировали в больницу. К счастью, серьёзных травм и переломов у неё не обнаружили. Сейчас состояние женщины остаётся стабильным.

Читайте также:

В Москве такси влетело в огороженный для ремонта дороги участок и сбило людей

«Под дулом зажигалки»: В Москве приезжий ограбил прохожего, угрожая ненастоящим пистолетом

В Уфе поймали мошенника, выманившего у жительницы Подмосковья 4 млн рублей
#москва
#снегоуборочная техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёра Канахина* приговорили к пожизненному сроку за госизмену
26 февраля 2024, 16:11

Фото: iStock/ronstik

Актёра из сериала «Глухарь» Кирилл Канахин* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.
Напомним, в отношении 41-летнего российского актёра было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В нынешнем российско-украинском конфликте Канахин* принимает участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2023 года он принимал участие в вооружённых нападениях на мирные районы Белгородской и Брянской областей.

26 февраля 2024 года суд заочно приговорил Канахина* к пожизненному лишению свободы. В настоящий момент Канахин* находится на Украине.

Читайте также:

Прокурор запросил пожизненный срок для актера из «Глухаря» за госизмену

Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин

В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о гибели 68 детей от сиропа

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#актёр
#суд
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин
26 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Pawel Kajak

Обвинение запросило пожизненный срок для серийного маньяка Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, об этом сообщает «РИА Новости».
Тагирова окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.

По версии следствия, с марта 2011 по сентябрь 2012 года он совершил не менее 34 нападений на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Тагиров пробирался в квартиры к одиноким пенсионеркам, представляясь сотрудником ЖКХ, душил их подручными предметами, а затем выносил оттуда всё ценное.

Задержать подозреваемого удалось 1 декабря 2020 года. Им оказался 38-летний житель Татарстана.

Как стало известно 26 февраля 2024 года, обвинение просит лишить Тагирова свободы на пожизненный срок.

Читайте также:

Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор

В подмосковном Строгино силовики разогнали свингер-пати

В запертой квартире в Петербурге обнаружили тела двух крымчан
#суд
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хотел сорвать уроки»: В Мордовии девятиклассник несколько раз «заминировал» школу
В Мордовии ФСБ нашла подростка, «минировавшего» школу, чтобы сорвать уроки
26 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / Natalia Bodrova

В Мордовии сотрудники ФСБ разыскали девятиклассника, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Об этом информирует РИА Новости.

По информации ведомства, ученик Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании школы. Таким образом 15-летний подросток планировал сорвать занятия.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области


#подросток
#школы
#уголовноетеракт
#фсб
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Строгино силовики разогнали свингер-пати
26 февраля 2024, 15:19

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Силовики накрыли очередную «голую вечеринку» в Московской области, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, дикая вечеринка развязалась в частном коттедже подмосковном Строгине в ночь на 25 февраля.

Соседи проснулись посреди ночи от громко играющей в доме музыки. Они пытались позвонить хозяину коттеджа, постучаться в дверь, однако, всё это не сработало. Бросив попытки прекратить безобразие самостоятельно, соседи вызвали полицейских, которые вывезли из коттеджа 20 человек.

Выяснилось, что хозяин сдавал свой шикарный частный дом за 60 тысяч рублей в сутки. Ранее в нём уже неоднократно накрывали бордели, а на этот раз силовики вывезли из коттеджа участников настоящей свингер-пати.

Читайте также:

Секс-вечеринка «Свингеров» в Краснодаре обернулась смертью женщины

В запертой квартире в Петербурге обнаружили тела двух крымчан

15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, нашли через неделю в Подмосковье
#подмосковье
#полиция
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокурор запросил пожизненный срок для актера из «Глухаря» за госизмену
Напавшему на брянское село актеру из «Глухаря» Канахину* грозит пожизненный срок
26 февраля 2024, 15:15

Фото: istock / Pattanaphong Khuankaew

Гособвинение запросило пожизненное наказание российскому актеру Кириллу Канахину* по обвинению в госизмене. Об этом информирует ТАСС,

Актер обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации). Сейчас он находится на Украине, его будут судить заочно.

Напомним, 41-летний Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов. Участвуя в боях на стороне ВСУ в «Русского добровольческого корпуса»**. Весной прошлого года он принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан террористическим и запрещен в России
#актёр
#ук
#наказание
#переход
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Преследовал и показывал половой орган»: Подмосковный полицейский изнасиловал подростка
В подмосковном Щелкове 20‑летний полицейский изнасиловал школьницу
26 февраля 2024, 14:57

Фото: istock / cirquedesprit

Подмосковного полицейского заподозрили в изнасиловании девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в полиции.

«Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел», — заявил собеседник издания.
По данным ГУМВД, сотрудника патрульно-постовой МУ МВД России «Щёлковское» уволили из-за совершенного «противоправного деяния в отношении несовершеннолетней».

Как сообщает МК, 16-летняя девочка познакомилась с полицейским на сайте для знакомств. Школьница хотела стать криминалистом, поэтому заинтересовала в общении. На первом свидании мужчина не понравился девочке и после непродолжительной встречи она захотела уехать. Тогда постовой подкараулил ее на остановке и показал подростку половой орган.

После провального свидания сотрудник с угрозами преследовал потерпевшую. Он затащил в машину и изнасиловал ее, после чего предложил деньги за молчание и запугал, что она не сможет доказать факт совершения преступления. Но дома девочка рассказала об этом матери, и на следующий день они подали заявление в полицию. В тот же день полицейского уволили, а 25 февраля его задержали.

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#деньги
#мвд
#мужчина
#заявление
#девочка
#школьница
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о смерти 68 детей
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о гибели 68 детей от сиропа
26 февраля 2024, 14:41

Фото: istock / Pattanaphong Khuankaew

Ташкентский городской суд вынес приговор 23-м обвиняемым по делу о смерти 68 детей в Узбекистане. Дети погибли в декабре 2022 после приема индийского препарата против ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы», — сообщил представитель суда.
Фигурантов признали виновными по 12 статьям, в том числе «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «соучастие в преступлении», «злоупотребление властью или должностными полномочиями», «дача и получение взятки», «должностная халатность».

Точной причиной смерти несовершеннолетних стало токсичное вещество, содержащиеся в сиропе от кашля, — этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль используют в сфере фармацевтике в мизерных дозах. В основном, их применяют в производстве взрывчатых веществ, жидкостей для мытья стекол, антифризов для автомобильных двигателей и некоторых видов пластика.

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#суд
#приговор
#преступление
#дети
#орви
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В запертой квартире в Петербурге обнаружили тела двух крымчан
26 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Soumen Hazra

В запертой питерской квартире обнаружили тела двух молодых людей, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Тела 21-летней девушки и 23-летнего парня из Крыма обнаружили в арендованной квартире на улице Маршала Блюхера. По предварительной версии, молодые люди отравились наркотиками.

«Полиция изъяла с места свёрнутую купюру, пакет с белым порошком и пластиковую карту», — уточнили в издании.

Уточняется, что погибшие арендовали питерскую квартиру вместе. Их тела были обнаружены после того, как хозяйка вскрыла квартиру, а затем обратилась в полицию.

Расследованием смерти крымчан занимается Следственный комитет.

Читайте также:

На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики

Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства

Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
#санкт-петербург
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Забрал деньги, коньяк и подарки»: Мужчина с ножом напал на офис из-за долгов по зарплате
В Челябинске осудили мужчину, напавшего с ножом на офис из-за долга по зарплате
26 февраля 2024, 14:19

Фото: istock / lakshmiprasad S

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за нападение на офис. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на прокуратуру региона.
Челябинец признан виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Суд установил, что что 26 декабря 2022 года он надел маску, взял с собой туристический нож и хомуты, и пошел на прежнее место работы, где, как он полагал, ему задолжали по зарплате. Мужчина проник в организацию через запасной вход, схватил бухгалтера и требовал денег, приставив женщине нож к шее. Испуганная сотрудница отдала ему больше 62 тысяч рублей. Кроме того, мужчина украл из кассового ящика еще 35 тысяч рублей, взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка.

Когда бухгалтер попыталась сбежать, фигурант поймал ее, загнул руки за спину, связал пластиковыми хомутами и закрыл рот шарфом.

Во ходе обысков дома у подсудимого обнаружили около 30 тысяч рублей.

Читайте также:

Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#суд
#нападение
#разбой
#нож
#офис
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф