Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор

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Москвичка пострадала, попав под снегоуборочную технику во дворе своего дома, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 34-летняя жительница Северного Бутово вышла выгулять собаку во двор своего дома, расположенного по адресу улица Дмитрия Донского 17.
Москвичку экстренно госпитализировали в больницу. К счастью, серьёзных травм и переломов у неё не обнаружили. Сейчас состояние женщины остаётся стабильным.
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«В какой-то момент водитель трактора на большой скорости резко поехал назад, так как на улице было скользко, отбежать далеко от трактора я не смогла. Получилось только отбросить собаку. В итоге он догнал меня и сбил», — рассказала изданию пострадавшая. По её словам, после случившегося трактор проехался по ней ещё раз.
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Евгения Парфентьева