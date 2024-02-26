В подмосковном Строгино силовики разогнали свингер-пати

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Силовики накрыли очередную «голую вечеринку» в Московской области, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, дикая вечеринка развязалась в частном коттедже подмосковном Строгине в ночь на 25 февраля.
Соседи проснулись посреди ночи от громко играющей в доме музыки. Они пытались позвонить хозяину коттеджа, постучаться в дверь, однако, всё это не сработало. Бросив попытки прекратить безобразие самостоятельно, соседи вызвали полицейских, которые вывезли из коттеджа 20 человек.
Выяснилось, что хозяин сдавал свой шикарный частный дом за 60 тысяч рублей в сутки. Ранее в нём уже неоднократно накрывали бордели, а на этот раз силовики вывезли из коттеджа участников настоящей свингер-пати.
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Соседи проснулись посреди ночи от громко играющей в доме музыки. Они пытались позвонить хозяину коттеджа, постучаться в дверь, однако, всё это не сработало. Бросив попытки прекратить безобразие самостоятельно, соседи вызвали полицейских, которые вывезли из коттеджа 20 человек.
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Евгения Парфентьева