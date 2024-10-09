Экс-телеведущую ВГТРК Курбангалееву* объявили в международный розыск

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Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* объявлена в международный розыск. Об этом сообщается в документах, которые приводит РИА Новости.
Отмечается, что экс-телеведущую обвиняют по статье о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейковых сведений о действиях российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды.
Напомним, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* было возбуждено 11 мая 2014 года. Также в деле фигурируют иные неустановленные лица.
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её фактического задержания на территории России, передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
С 2007 по 2014 годы Курбагалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.
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*признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Напомним, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* было возбуждено 11 мая 2014 года. Также в деле фигурируют иные неустановленные лица.
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её фактического задержания на территории России, передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
С 2007 по 2014 годы Курбагалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.
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*признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова