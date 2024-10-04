Редактор подмосковного новостного портала объявили в розыск

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Правоохранительные органы объявили в розыск редактора информационного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Об этом сообщается в базе розыскных данных МВД России.
Журналистка разыскивается в рамках уголовного дела. Подробности на данный момент неизвестны.
По данным информационного агентства ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. Как сообщают представители агентства, она пишет журналистские расследования о происшествиях и ЖКХ. Ее последняя статья была опубликована на портале 3 октября.
Ранее следственные органы ходатайствовали о заочном аресте журналиста и блогера Карена Шаиняна*. Суд попросил избрать меру пресечения по уголовному делу, связанным с экстремизмом.
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* внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
По данным информационного агентства ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. Как сообщают представители агентства, она пишет журналистские расследования о происшествиях и ЖКХ. Ее последняя статья была опубликована на портале 3 октября.
Ранее следственные органы ходатайствовали о заочном аресте журналиста и блогера Карена Шаиняна*. Суд попросил избрать меру пресечения по уголовному делу, связанным с экстремизмом.
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* внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов