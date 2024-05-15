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Обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину

15 мая 2024, 12:40
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что полностью признаёт свою вину и искренне раскаивается.

Его адвокат Вячеслав Позигун заявил, что имеются прямые доказательства вины подсудимого в произошедшей трагедии.



В среду, 15 мая, Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела.

Напомним, что трагедия произошла 28 октября 2022 года. В ходе учебных занятий на полигоне инструктор Игорь Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил из автомата в грунт. Пуля разломилась пополам и отрикошетила в голову и шею Светланы Бабаевой, которая в результате этого погибла.

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#убийство
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
15 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/TheaDesign

Министерство внутренних дел объявило бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, его карточка появилась в базе ведомства.
​Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное ​дело о реабилитации нацизма.
#мвд
#украина
#розыск
#нацизм
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Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире и ушла в загул
Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире почти на неделю
15 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/Fedorovekb

Жительница Москвы оставила в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП почти на неделю и ушла в загул. Сейчас ребёнок находится в реанимации с тяжёлой формой истощения. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 40-летняя женщина уехала из дома 9 мая, оставив в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП. Пять дней подросток, который не может самостоятельно себя обслуживать, не ел и не пил.

Бабушка мальчика забеспокоилась, что дочь не выходит на связь. Она связалась с родным дядей внука, тот приехал в квартиру на Соловьиной Роще и обнаружил там истощенного ребёнка. Сейчас он находится в реанимации, а врачи борются за его жизнь.

Мать нашли в гостях у подружки. Все пять дней женщина отдыхала и гуляла. Её допросили и отпустили. Она находится в больнице вместе с сыном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Из России выдворили украинского шпиона из Запорожья
15 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по региону выявили и выдворили из страны жителя города Пологи, который передавал спецслужбам Украины информацию о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Мужчину удалось выявить в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что он поддерживает неонацистский украинских режим. По идеологическим мотивам злоумышленник постарался собрать информацию о месте расположения российских войск в Запорожской области, чтобы в дальнейшем передать эти данные ВСУ.

Его задержали и выдворили из России.

Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

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#сбу
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Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье
Собака в Подмосковье откусила часть полового органа мужчине, который ее дразнил
15 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Milan Krasula

В подмосковном Королёве дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему мужчине. Он просто решил подразнить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне получения необычной травмы Дмитрий много пил со своими знакомыми. В самый разгар веселья мужчина заметил дворовую собаку. После чего он начал дразнить животное, которое укусило его. При этом мотивы своих действий Дмитрий объяснить не смог.

Врачи оказали пострадавшему помощь и хотели его госпитализировать, однако он категорически отказался. Мужчина решил отправиться в платную клинику.

Там медике поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Специалистам удалось пришить практически откушенный собакой половой орган, но остается неизвестным, сохранятся ли репродуктивные функции.

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#ампутация
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Суд в Чите вынес приговор военнослужащему Трухину за уклонение от службы
15 мая 2024, 11:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Антону Трухину за уклонение от службы, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации суда, 1 апреля 2023 года Трухин самовольно прогулял службу в военной части и не явился туда, решив устроить себе выходной. Он проводил время по своему усмотрению, проживая у родственников в Чите, и пришёл на работу только два месяца спустя.

Позже он повторил свой поступок, не явившись на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован.

12 апреля 2024 года Трухина задержала полиция.

В мае 2024 года суд признал Трухина виновным и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

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#военные
#суд
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В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
15 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Пятнадцать человек задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.
Отмечается, что среди задержанных 11 иностранцев, которые являются гражданами Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Они же купили у злоумышленников документы.

Согласно информации следствия, в период с июля по декабрь прошлого года преступники привезли одиннадцать человек из-за рубежа и оформили им российские паспорта. Каждый документ стоил от 400 до 700 тысяч рублей.

Уточняется, что удостоверения личности оформляли в упрощенном режиме — через фиктивную регистрацию в Херсонской области. Четверо подозреваемых заключены под стражу, одиннадцать человек находятся под подпиской о невыезде.

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#преступники
#документы
#человек
#ск
#паспорт
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«Открыли огонь»: На стадионе в Миассе застрелили человека
Молодого россиянина застрелили после ссоры на стадионе в Миассе
15 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/Motortion

В Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
Сообщается, что ЧП произошло в городе Миасс на стадионе «Южный». Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего установили. Органами предпринимаются действия для его задержания.

Ранее сообщалось, что в Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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Пьяный военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье
Baza: в Подмосковье военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате
15 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/Sinenkiy

Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «База».
Сообщается, что 32-летний Александр приехал в Раменский военкомат на улице Гурьева, чтобы продлить свой больничный. Мужчина был ранен в марте 2024 года во время СВО. В военкомате он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что женщина спрятала тело отца в мусорный пакет, чтобы получать его военную пенсию. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о сбитом над Татарстаном беспилотнике
Mash: жители сообщили о сбитом над селом Верхний Услон в Татарстане беспилотнике
15 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/aapsky

Над населенным пунктом Верхний Услов в Татарстане, предварительно, сбили дрон. Об этом заявляют местные жители, пишет Mash в Telegram.
По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Населенный пункт, где перехватили дрон, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани.

В пресс-службе главы региона отметили, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Уточняется, что было временно закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Местные аэропорты также ограничили свою работу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

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