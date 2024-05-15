Обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что полностью признаёт свою вину и искренне раскаивается.
Его адвокат Вячеслав Позигун заявил, что имеются прямые доказательства вины подсудимого в произошедшей трагедии.
В среду, 15 мая, Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела.
Напомним, что трагедия произошла 28 октября 2022 года. В ходе учебных занятий на полигоне инструктор Игорь Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил из автомата в грунт. Пуля разломилась пополам и отрикошетила в голову и шею Светланы Бабаевой, которая в результате этого погибла.
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Его адвокат Вячеслав Позигун заявил, что имеются прямые доказательства вины подсудимого в произошедшей трагедии.
В среду, 15 мая, Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела.
Напомним, что трагедия произошла 28 октября 2022 года. В ходе учебных занятий на полигоне инструктор Игорь Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил из автомата в грунт. Пуля разломилась пополам и отрикошетила в голову и шею Светланы Бабаевой, которая в результате этого погибла.
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Анастасия Чинкова