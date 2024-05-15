Суд в среду рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на четырёхлетний приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судебное заседание начнётся в 14:00. Оно пройдёт в закрытом режиме, также как и слушания дела в суде первой инстанции.
Напомним, что в конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырём годам колонии общего режима и запретил в течение трёх лет администрировать сайты. Причиной для этого стали посты в Telegram, в которых он публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности. Его задержали 21 июля прошлого года, тогда же был наложен арест. Сам Гиркин вину не признаёт.
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