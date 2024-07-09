Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве раскрыл мотив своего преступления

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Личная неприязнь стала мотивом для расправы над скейтером в Москве. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила столичная прокуратура. Речь идет о 34-летнем Андрее Демине, несколько раз выстрелившем 6 июня в Константина Балишанского.
В рамках допроса обвиняемый рассказал, что знал потерпевшего и решил расправиться с ним из-за неприязни. Демину предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, а также в посягательстве на жизнь полицейского.
Скоро суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, следователи назначат обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что медики перевели фигуранта из реанимации в нейрохирургию. Он оказался в больнице, получив огнестрельные ранения при перестрелке с полицией, 6 июня.
Демин сбежал, выпустив пять пуль в Балишанского, однако правоохранители нашли его и хотели задержать. Демин же активно сопротивлялся.
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Скоро суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, следователи назначат обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что медики перевели фигуранта из реанимации в нейрохирургию. Он оказался в больнице, получив огнестрельные ранения при перестрелке с полицией, 6 июня.
Демин сбежал, выпустив пять пуль в Балишанского, однако правоохранители нашли его и хотели задержать. Демин же активно сопротивлялся.
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Никита Кротов