Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае на станции «Полтавская» поезд переехал ребенка прямо на глазах у отца. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Согласно сообщению, мужчина с дочерью переходили пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда подавал звуковые сигналы и пытался затормозить состав. Однако наезда избежать не удалось. Десятилетняя школьница погибла на месте на глазах у отца.
Полиция начала проверку по факту происшествия.
Ранее казанский школьник оказался на рельсах в метро. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.
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Полиция начала проверку по факту происшествия.
Ранее казанский школьник оказался на рельсах в метро. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.
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Элина Позднякова