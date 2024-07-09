Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае

Личная неприязнь стала мотивом для расправы над скейтером в Москве. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила столичная прокуратура. Речь идет о 34-летнем Андрее Демине, несколько раз выстрелившем 6 июня в Константина Балишанского.