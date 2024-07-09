В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

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В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек.
На железнодорожном переезде произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пять человек погибли, двое получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своём Telegram-канале.
Он добавил, что двоих пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.
Сейчас проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
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«На трассе Москва — Симферополь ехал микроавтобус из Михайловки в Крым. В автобусе находились люди, которые направлялись на операцию, а также сопровождающие. Всего в автобусе было семь человек, пятеро из которых погибли», — сообщил Сигута.
Он добавил, что двоих пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.
Сейчас проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
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Мира Полтева