Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

16 марта 2024, 09:50
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что теракт готовился 61-летним агентом военной разведки Украины. По информации источника, мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, после чего он прошел диверсионную подготовку и был направлен в РФ с целью совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для СВО.

Преступник признал свою вину и сотрудничает со следствием.


Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

Ранее судимый житель Приморья застрелил жену и ребенка
#уголовное фсб
#теракт
#мужчина
#сво
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ранее судимый житель Приморья застрелил жену и ребенка
16 марта 2024, 09:30

Фото: iStock/Diy13

В селе Григорьевка Михайловского района Приморья ранее судимый местный житель застрелил свою жену и ребёнка. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. По данным источника, 52-летний мужчина совершил выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка, 2016 г. р.

Уточняется, что преступник ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В прошлом году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Стрелявший был задержан.

Читайте также:

Отец начал мстить за погибшего сына у здания суда — расстрелял осужденного и его адвоката

В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
#проверка
#дело
#смерть
#выстрел
#ночь
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотники нанесли удар по двум предприятиям в Самарской области
Пожар произошел на Сызранском НПЗ в Самарской области после атаки БПЛА
16 марта 2024, 07:50

Фото: iStock/Naypong

Атаке беспилотников подверглись сразу два предприятия, расположенные в Самарской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, удар был нанесён в 6 часов утра 16 марта.
Сперва беспилотный летательный аппарат врезался в нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, в результате чего на территории предприятия разгорелся пожар. Сейчас пламя распространилось уже на 500 квадратных метров, возгорание ликвидируют.

В этот же самый момент ещё несколько беспилотников атаковали Новокуйбышевское нефтеперерабатывающий завод. Там тоже разгорелся пожар, однако его удалось потушить полчаса спустя.

Читайте также:

Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник

Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
#бпла
#самарская область
#завод
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации
15 марта 2024, 22:18

Фото: istock / dzika_mrowka

Два человека погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану, пишет ТАСС.
По предварительной информации следствия, два сотрудника УЖКХ приехали для выполнения технических работ к жилому дому, который расположен в поселке Юбилейный в Хасавюрте

«В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», — сказано в сообщении.
По данным Телеграм-канал SHOT, один из мужчин бросил окурок в канализацию. На место инцидента выехали следователи и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#следователи
#ск
#служба
#взрыв
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру при обстреле ВСУ
Третьеклассник закрыл собой сестру-младенца от обстрела ВСУ под Белгородом
15 марта 2024, 21:39

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Белгороде Девятилетний мальчик спас жизнь девятимесячной сестры, закрыв ее собой от обстрела ВСУ. Историю юного героя рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
14 марта, украинские военные начали обстреливать село Беловское Белгородской области. В результате трое человек пострадали, в том числе двое детей их ​доставили в больницу.

«Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», – написал глава региона.
Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, ими активно занимаются врачи.

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#губернатор
#врачи
#герой
#мальчик
#Вячеслав Гладков
#всу
#обстрел
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Безглазого мертвеца по грудь в сугробе обнаружили под Москвой
15 марта 2024, 20:55

Фото: istock / Konoplytska

Под Москвой водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанный в снег труп. Как сообщает источник РЕН ТВ, тело мужчины нашли в сугробе около трассы в Талдоме вечером 13 марта.
«43-летний водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», – сообщил собеседник агентства.
Водитель обратил внимание, что у тела сложены руки и прижаты к груди. Мужчина не стал приближаться к страшной находке и сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские прибыли на место ЧП, но в темное время суток найти тело не удалось. Следующий утром был найден в 600 метрах от дороги.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#дороги
#труп
#чп
#снег
#трассы
#водитель
#полицейские
#мужчины
#мужчина
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При обстреле Белгорода ВСУ пострадали мирные жители
Гладков: 4 жителя Белгорода пострадали после удара по городу
15 марта 2024, 20:17

Фото: istock / maxim4e4ek

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО», — отметил Гладков.
Как сообщает глава региона, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Еще двое раненных с осколочными ранениями ног были доставлены в больницу №2 Белгорода. У четвертого мужчины — незначительные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте.

По информации Минобороны, система ПВО сбила 5 снарядов системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#губернатор
#мужчины
#Вячеслав Гладков
#всу
#минобороны
#пво
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Должна уничтожить врагов»: Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке
На участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк
15 марта 2024, 19:52

Фото: istock / Tero Vesalainen

На одном из избирательных участков Челябинска задержали 80-летнюю пенсионерку, которая запустила фейерверк. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. По данным издания, у женщины с собой был целый блок фейерверков.
Инцидент произошел на участке № 769, который находится в здании одного из филиалов РАНХиГС в Тракторозаводском районе.

На допросе пенсионерка заявила, что ей позвонили незнакомцы и убедили, что ей необходимо «уничтожить врагов». Из-за ЧП работа избирательного участка была временно приостановлена.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#фейерверк
#работа
#пенсионерка
#чп
#женщины
#инцидент
#ранхигс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отец начал мстить за погибшего сына у здания суда — расстрелял осужденного и его адвоката
В Дагестане отец сбитого ребенка расстрелял виновника аварии и его адвоката
15 марта 2024, 17:23

Фото: istock / Savusia Konstantin

В Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В 2023 году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла у здания Ногайского районного суда. Суд приговорил водителя к 1,5 годам ограничения свободы за произошедшее. После вынесения приговора, отец ребенка, недовольный решением суда, сделал несколько выстрелов в подсудимого и его адвоката. Оба скончались от травм, несовместимых с жизнью. Еще один мужчина получил ранение бедра — его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший был задержан, он предоставил показания правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин

Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

#суд
#дтп
#трагедия
#смерть
#отец
#мужчина
#ограничения
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
15 марта 2024, 16:18

Фото: iStock/Donte Tatum

В Санкт-Петербурге в школу № 358, где расположен один из избирательных участков, бросили коктейль Молотова. Полицейские оперативно задержали молодую женщину, пишет Telegram-канал Mash.
Девушка совершила бросок коктейлем Молотова и успела зафиксировать его на видео с помощью камеры своего мобильного телефона. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, есть предположение, что исполнительница может быть в сговоре с украинскими спецслужбами. Сейчас нарушительница порядка задержана.

Ранее сообщалось, что в Москве уже другая женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. После содеянного преступница также начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта. Женщину смогли задержать, а пожар ликвидировать.

Еще об одном инциденте на выборах в столице в первый день голосования стало известно ранее. Он произошёл на участке в районе Алтфьево. Там избирательница решила выразить свою гражданскую позицию таким образом: после отправки бюллетеня в избирательную урну, она залила ее зеленкой из бутылки.

В пятницу, 15 марта в подмосковном Лыткарино на избирательном участке № 1426 мужчина получил бюллетень, опустил его в стационарный ящик для голосования, а в прорезь ящика налил синюю краску. Нарушитель задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ.

Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК, пишет ТАСС.

Читайте также:

В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями

Женщина подожгла будку для голосования в Москве

В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
#выборы
#россия
#россияне
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф