ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

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ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что теракт готовился 61-летним агентом военной разведки Украины. По информации источника, мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, после чего он прошел диверсионную подготовку и был направлен в РФ с целью совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для СВО.
Преступник признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова