В Петербурге за ложный звонок задержали пьяную учительницу начальных классов

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Правоохранители приехали в спортшколу в Петроградском районе, проверили списочный состав и быстро выяснили, что никаких 15-летних воспитанниц по имени Дарья там нет. Телефон, с которого звонили на горячую линию, был зарегистрирован на 24-летнюю учительницу младших классов. Полицейские быстро пробили адрес и поехали выяснять, что происходит с педагогом.
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