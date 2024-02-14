Следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге

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Однако, находясь в багажнике, женщина пришла в себя и успела сообщить о произошедшем дочери по телефону. Водитель услышал разговор из багажника, открыл его и нанёс пенсионерке несколько ударов молотком, от которых она и скончалась.
Мужчину всё же удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что он недавно освободился из мест лишения свободы, где с 2005 года отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.
Уголовное дело направлено в суд.
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