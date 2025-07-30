Очевидец в Москве проклял зацепершу, которая погибла после его слов
В Москве мужчина случайно стал свидетелем гибели зацеперши Даши, которая получила разряд тока во время зацеппинга. Очевидец в ярости проклял девушку, после чего она была поражена электричеством и скончалась на месте.
Видео инцидента опубликовано телеграм-каналом Плохие Новости 18+. Даша была известна как бунтарка и страстная зацепщица. За месяц до трагедии она привлекла внимание соцсетей, попавшись на вандализме — разбивала окна у электричек.
Напомним, Росавиация запретила «Ангаре» обслуживать самолеты после крушения Ан-24.
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