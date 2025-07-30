Очевидец в Москве проклял зацепершу, которая погибла после его слов

30 июля 2025, 17:25

Фото: iStock/ fortton

В Москве мужчина случайно стал свидетелем гибели зацеперши Даши, которая получила разряд тока во время зацеппинга. Очевидец в ярости проклял девушку, после чего она была поражена электричеством и скончалась на месте.