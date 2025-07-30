В российском регионе мужчина напал на девушку на пляже и попытался изнасиловать
В Железнодорожном районе Ульяновска задержали мужчину, который напал на пляже на девушку. Об этом сообщает Следственный комитет России по Ульяновской области.
По предоставленным данным, 28 июля потерпевшая шла по набережной Волги на Центральный пляж. Внезапно на неё напал 50-летний мужчина, который попытался её изнасиловать, применив силу. Девушка начала звать на помощь, и на её крики сбежались прохожие. Нападавший испугался и сбежал.
Правоохранительные органы в течение суток задержали подозреваемого. По просьбе следователя суд отправил злоумышленника под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее сообщалось об инциденте на пляже Подмосковья, где неадекватная парочка устроила непристойные танцы на глазах у несовершеннолетних.
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