В российском регионе мужчина напал на девушку на пляже и попытался изнасиловать

30 июля 2025, 16:27

В Ульяновской области задержали мужчину, напавшего на пляже на девушку

Фото: Istock/Viacheslav Peretiatko

В Железнодорожном районе Ульяновска задержали мужчину, который напал на пляже на девушку. Об этом сообщает Следственный комитет России по Ульяновской области.