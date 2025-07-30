Кардиолог спасла жизнь 4 пассажирам на борту самолёта

30 июля 2025, 17:09

Mash: кардиолог спасла жизнь 4 пассажирам в самолёте, летевшем из Сочи в Иваново

Фото: iStock/ViktorCap

Четверо пассажиров жаловались на проблемы со здоровьем во время полёта на авиалайнере, совершавшем рейс по маршруту Сочи — Иваново.