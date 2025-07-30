Кардиолог спасла жизнь 4 пассажирам на борту самолёта
Четверо пассажиров жаловались на проблемы со здоровьем во время полёта на авиалайнере, совершавшем рейс по маршруту Сочи — Иваново.
Как пишет телеграм-канал Mash, полёт мог завершиться трагедией, если бы не врач-кардиолог, которая возвращалась домой с курорта.
Известно, что в самолёте мужчина потерял сознание, у женщины были признаки инсульта, у третьего пассажира поднялось артериальное давление на фоне перенесённого инфаркта, ещё одна женщина жаловалась на плохое самочувствие. Медик осмотрела больных, сделала инъекции, дала таблетки и контролировала давление. Состояние всех пассажиров стабилизировалось до посадки самолёта.
Также на борту авиалайнера находился ещё один врач. Он тоже оказывал людям помощь.
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