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Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина погибла в результате взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщили в оперативных службах.


По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, погибшей оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, добавил он.

В оперативных службах пояснили, что при взрыве посетителей в торговом центре не было, пострадали сотрудники и прохожие.

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