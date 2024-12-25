Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

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Женщина погибла в результате взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщили в оперативных службах.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, погибшей оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, добавил он.
В оперативных службах пояснили, что при взрыве посетителей в торговом центре не было, пострадали сотрудники и прохожие.
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