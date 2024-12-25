ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, который планировался спецслужбами Украины против одного из высокопрофильных руководителей отечественного оборонно-промышленного предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны России. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ФСБ, планировалось взорвать топ-менеджера в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по покушению на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.
ФСБ продолжает расследование инцидента и разрабатывает дальнейшие меры по обеспечению безопасности.
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Что известно на данный момент:
- Топ-менеджера оборонного предприятия намеревались ликвидировать в его автомобиле, используя самодельное взрывное устройство.
- Задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних, которые причастны к подготовке теракта и уже дают признательные показания.
- Спецслужбы Украины управляли членами группы, готовившими теракт, через зарубежные интернет-мессенджеры.
- Задержанные также устанавливали оборудование для организации тайной связи, а также для сообщений о лжеминировании и мошенничества.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по покушению на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.
ФСБ продолжает расследование инцидента и разрабатывает дальнейшие меры по обеспечению безопасности.
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Дарья Осипова