ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, который планировался спецслужбами Украины против одного из высокопрофильных руководителей отечественного оборонно-промышленного предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны России. Об этом пишет РИА Новости.