Произошел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл»

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Во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На месте происшествия наблюдается дым, оперативные службы уже выехали для проведения спасательных и следственных мероприятий. Информация о пострадавших и причинах взрыва в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, унесший жизни 12 человек. Вероятность диверсии в данном случае исключена.
До этого стало известно, что в Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.
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Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, унесший жизни 12 человек. Вероятность диверсии в данном случае исключена.
До этого стало известно, что в Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.
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Дарья Осипова