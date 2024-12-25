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Произошел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл»

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мощный взрыв
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На месте происшествия наблюдается дым, оперативные службы уже выехали для проведения спасательных и следственных мероприятий. Информация о пострадавших и причинах взрыва в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, унесший жизни 12 человек. Вероятность диверсии в данном случае исключена.



До этого стало известно, что в Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.

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#взрыв
#происшествия
#информация
Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе
25 декабря 2024, 09:19

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина погибла в результате взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщили в оперативных службах.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, погибшей оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, добавил он.

В оперативных службах пояснили, что при взрыве посетителей в торговом центре не было, пострадали сотрудники и прохожие.

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#сотрудники
#опк
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В Лобне задержали курьера телефонных мошенников
25 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Iulianna Est

34-летнего жителя Москвы задержала полиция Лобни по подозрению в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой мошенников стала 64-летняя жительница Лобни. Сначала её позвонил мужчина и, представившись сотрудником телефонной компании, попросил её паспортные данные «для продления договора». На следующий день ей позвонил другой человек, он назвался сотрудником местного отдела полиции и сказал, что мошенники пытаются перевести деньги со счёта женщины и, возможно, отдать их на нужды украинской армии. Чтобы избежать этого, надо следовать указаниям сотрудников ФСБ и Центробанка, которые сейчас с ней свяжутся.

Далее женщину убедили, что все накопления нужно обналичить и передать курьеру. Женщина сняла 200 тысяч, отдала их подъехавшему таксисту и сказала мошенникам, что завтра передаст ещё. Однако по дороге домой женщина зашла в отделение полиции, чтобы уточнить, действительно ли там работает сотрудник, который ей звонил.

«Обман вскрылся. На следующий день полицейские задержали мужчину, который приехал за второй частью денег. Он рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило собирать деньги по адресам, которые сообщали работодатели, и передавать их другим людям», — говорится в сообщении.
Полиция установила причастность задержанного ещё к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. В настоящее время ведётся поиск других участников аферы.

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#полиция
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#мвд московской области
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Звуки взрывов раздались в Грозном
Baza: Жители Грозного сообщили о звуках взрывов в городе
25 декабря 2024, 09:08

Фото: iStock/RamonCast

Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, Грозный подвергся атаке дронов. Власти республики ситуацию пока не комментировали.

К месту происшествия были направлены сотрудники силовых и экстренных служб.

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#сотрудники
#чечня
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ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК
25 декабря 2024, 08:49

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, который планировался спецслужбами Украины против одного из высокопрофильных руководителей отечественного оборонно-промышленного предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны России. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ФСБ, планировалось взорвать топ-менеджера в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.

Что известно на данный момент:


  • Топ-менеджера оборонного предприятия намеревались ликвидировать в его автомобиле, используя самодельное взрывное устройство.
  • Задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних, которые причастны к подготовке теракта и уже дают признательные показания.
  • Спецслужбы Украины управляли членами группы, готовившими теракт, через зарубежные интернет-мессенджеры.
  • Задержанные также устанавливали оборудование для организации тайной связи, а также для сообщений о лжеминировании и мошенничества.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по покушению на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.

ФСБ продолжает расследование инцидента и разрабатывает дальнейшие меры по обеспечению безопасности.

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#уголовное фсб
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#сбу
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Аэропорт Казань временно приостановил работу
25 декабря 2024, 08:27

Фото: istockphoto /Diy1

В связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасных условий для полетов.

Пассажиров просят следить за обновлениями информации о рейсах и заранее уточнять детали у авиакомпаний. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.

До этого стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.

Ранее, 13 декабря, на борту Boeing 737–800, который выполнял рейс из Волгограда в Москву, произошел инцидент: лобовое стекло самолета треснуло. Несмотря на эту непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна решил продолжить полет.

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#самолет
#меры
#пилоты
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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток
25 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/ArtemSam

Заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в получении взяток. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации издания, обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела, касающегося хищения 435 миллионов рублей, выделенных на создание барокомплекса для проведения испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях. В связи с новыми обстоятельствами, следственные действия по делу продлены до полутора лет.

Ранее стало известно, что против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело. Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.

До этого в Уфе был задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.

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#дело
#уголовное дело
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В Находке грузовик вылетел на тротуар и сшиб троих детей — видео
В Находке мини-грузовик выехал на тротуар и сбил трех 14-летних подростков
25 декабря 2024, 07:05

Фото: iStock/ArtemSam

В Находке 73-летний водитель автомобиля Nissan Vanette сбил троих подростков на тротуаре.
Как сообщили в местной прокуратуре, авария произошла возле остановки «Горбольница». Водитель, двигаясь со стороны остановки «Приморец», не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.

Все пострадавшие, 14-летние подростки 2010 года рождения, были госпитализированы в городскую больницу. Также травмы получил сам водитель. У мужчины, управлявшего автомобилем с 1985 года, признаков опьянения не выявлено.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, проводится проверка обстоятельств ДТП. Ход административного расследования взят на контроль прокуратурой города.

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В Якутии перевернулась автоцистерна с нефтью
В Олекминском районе перевернулась автоцистерна с нефтью у реки Лены
25 декабря 2024, 05:47

Фото: telegram-канал Службы спасения Якутии

Вечером 24 декабря в Олекминском районе опрокинулась автоцистерна, перевозившая дизельное топливо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Служба Спасения Якутии».
Машина, следовавшая по маршруту Саныяхтах – Малыкан, перевернулась на расстоянии около 40 метров от берега реки Лена. Объем цистерны составлял 8 кубометров.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники «Сахаэнерго» в составе восьми человек с четырьмя единицами техники и 200 килограммами сорбента. К 22:45 прибыл топливозаправщик для откачки топлива.

По словам водителя бензовоза, видимых утечек из цистерны не обнаружено, однако возможна утечка из бака самой машины.

Утром 25 декабря к месту инцидента направился вездеход из Олекминска для расчистки дороги.

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#ночь
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#сотрудники
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#служба
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Тигр кроваво растерзал пенсионерку на поле
В Индии тигр разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле
25 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/dptro

Жуткий инцидент произошел в штате Махараштра недалеко от лесного массива Кавитпет. Как сообщает Times of India, 60-летняя женщина стала жертвой тигра, который напал на нее в понедельник, 23 января.
Пенсионерка работала на поле, когда хищник внезапно атаковал. Рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь. Позже тело женщины нашли, но тигр успел частично его съесть.

Департамент лесного хозяйства сообщил, что нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные предупредили местных жителей о присутствии тигра в районе. Однако погибшая проигнорировала предупреждение, в отличие от других фермеров, которые оставили свои работы на полях.

К вечеру в окрестностях усилили патрулирование и установили камеры-ловушки для отслеживания передвижений хищника.

В округе Чандрапур это уже 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом за год. Большинство инцидентов связано с тиграми.

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