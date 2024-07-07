Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу

Фото: iStock/Akintevs
Еще одно уголовное дело могут возбудить в отношении осужденного за госизмену старшего сына священника Игоря Ащеулова Иоанна. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что причиной для этого стала его речь в последнем слове на заседании суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн осудил российскую армию и правительство страны.
Ранее мужчины не стали оспаривать свою вину в суде.
Напомним, Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Мужчины хотели присоединиться к террористической организации и участвовать в боях против ВС РФ. Вскоре их задержали.
Читайте также:
Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет лишения свободы
СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя
СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого
Ранее мужчины не стали оспаривать свою вину в суде.
Напомним, Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Мужчины хотели присоединиться к террористической организации и участвовать в боях против ВС РФ. Вскоре их задержали.
Читайте также:
Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет лишения свободы
СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя
СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого
Екатерина Коршунова