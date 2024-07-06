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СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

06 июля 2024, 18:24
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Следователи предъявили обвинение в убийстве местного жителя 49-летнему мужчине. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.


Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля на дачном участке, расположенном в деревне Левино. Согласно информации следствия, между знакомыми мужчинами в процессе распития алкогольных напитков возник конфликт. Через некоторое время обвиняемый нанес потерпевшему не менее 5-ти ударов ножом в различные части тела.

Преступника оперативно задержали и доставили на допрос. Сотрудниками СК и криминалистами проведен осмотр, изъяты орудие убийства и смывы, а также назначен ряд экспертиз. В отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Двое мужчин напали на жителя Петербурга и откусили ему часть пальца
06 июля 2024, 18:50

Фото: istockphoto/???? ??????

Неизвестные откусили мужчине фалангу пальца в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
По данным информатора, минувшей ночью жертву сначала избили, но этого одному из нападавших показалось мало, поэтому он откусил часть безымянного пальца на правой руке.

Пострадавшего отправили в больницу, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие травмы головы, а также частично ампутирована фаланга пальца. Сейчас мужчину наблюдают медики. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Подозреваемых задержали полицейские, уточняется, что у них не было судимостей.

Похожий случай произошел в Индии, но там на мужчину напала ядовитая змея, которая вскоре поплатилась за свою дерзость. Сантош Лохар искусал ее до смерти в ответ.

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#новости
#полиция
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В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
06 июля 2024, 17:19

Фото: iStock/Byrdyak

В Бурятии жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя, когда в одиночку рыбачила на берегу таежной реки. Об этом сообщает Бурприроднадзор. По данным ведомства, вскоре инспекторы с охотниками выследили зверя и застрелили его.
Согласно сообщению надзорного органа, все произошло недалеко от тайги у реки Душкачанка. Инспекторы предполагают, что медведь принял женщину за угрозу или же хотел отобрать ее улов. От полученных травм рыбачка скончалась.

«В Северобайкальском районе за этот год было отстреляно 9 медведей. Последний раз сигнал был 2 июля - сообщение от жителей, сразу же сотрудники Бурприроднадзора провели ликвидацию хищника. Сейчас сотрудники Бурприроднадзора обследуют территорию, следов других медведей нет», – пояснили введомстве.
По факту случившегося межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, чтобы оценить как ответственные органы контролируют численность диких животных. Если будут найдены нарушения, прокуроры обещают отреагировать.

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Два человека погибли при взрыве газа на насосной станции в Волгограде
06 июля 2024, 16:05

Фото: iStock/thaloengsak

Два человека погибли в результате взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать спасательные бригады, под завалами станции могут находиться люди. Известно, что на момент взрыва на станции находились восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, предварительная причина взрыва — нарушения при сварочных работах.

Напомним, мощный взрыв прогремел днём 6 июля в Красноармейском районе Волгограда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
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#волгоградская область
#следственный комитет
#газ
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В Волгограде произошел взрыв в котельной
06 июля 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрыв в котельной произошел в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Уточняется о нескольких пострадавших. По предварительным данным, два человека погибли. Их тела могут быть под завалами. Дополнительная информация выясняется.
Ранее сообщалось, что в Калининграде пожилая женщина подожгла коробку с салютом в отделении Сбербанка на Миклухо-Маклая. Очевидцы наблюдали, как пенсионерка оставила фейерверк у входа и поспешила уйти. По ее словам, ей приказали это сделать неизвестные. В правоохранительных органах инцидент пока никак не прокомментировали.

До этого стало известно, что силовики Кыргызстана провели обыски у пытавшихся захватить власть в республике.

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#россия
#взрыв
#волгоградская область
#новости
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Минздрав Бурятии: число отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56
06 июля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Количество отравившихся в бурятском общепите увеличилось до 56 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила глава регионального Минздрава Евгения Лудупова.
«Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По предварительным данным Лудуповой, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит. Подтверждение анализов ожидается.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщали о доследственной проверке по факту отравления. Предварительно, пострадавшие ели продукцию общепита, а затем, почувствовав недомогание, обратились к медикам.

«Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось об обращении в больницу Гусиноозерска 22 человек с признаками отравления. Прокуратура проводит проверку.

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Пенсионерка запустила салют в отделении Сбербанка в Калининграде
06 июля 2024, 14:20

Фото: istockphoto/G0d4ather

Фейерверк в отделении Сбербанка в Калининграде запустила пенсионерка. Об этом сообщает издание «Клопс». Очевидец уточнил, что все случилось на улице Миклухо-Маклая. Пожилая женщина оставила салют у входа, подожгла его и поспешила ретироваться.
«Бабушка в отделении Сбербанка подожгла большую коробку с фейерверками, положила горелку в пакет и спокойно вышла. Сказала, что ей кто-то приказал. Из здания в этот момент выбежала перепуганная девушка», - сказал свидетель инцидента.

Правоохранители пока никак не прокомментировали произошедшее, данные о пострадавших отсутствуют.

Известно, что подобный случай произошел в банке Архангельской области, где мужчина устроил фейерверк-шоу.

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#калининград
#пенсионеры
#новости
#сбербанк
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Подростка жестоко избили за дреды в Башкирии
06 июля 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Fedorovekb

За дреды жестоко избили подростка в Башкирии. Как уточнил Telegram-канал Baza, потерпевший похож на исполнителя Моргенштерна*. Уточняется, что парень приехал в свое село Баймакского района, однако местные не приняли его стиль.
Тем временем при помощи рукоприкладства вопросы решают и на Украине. Так, одесский фитнес-тренер обматерил военного по неизвестной причине. Спортсмен заметил, что те, кто находится в зоне боевых действий, являются «рабами». По данным информаторов, тренера нашли, разбив ему лицо.

До этого стало известно, что пьяный пенсионер на Украине пересек границу с Россией на велосипеде, подорвавшись на мине боевиков ВСУ. Накануне, 5 июля, ему исполнился бы 61 год.

*Признан иноагентом в РФ.

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В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя

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#криминал
#башкирия
#новости
#избиение
#подростки
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В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми
06 июля 2024, 13:44

Фото: iStock/Vicky Gosselin

УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.
Согласно информации правоохранителей, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Уточняется, что участники преступной группы были задержаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут проверить легальность продажи алкоголя в той или иной торговой точке. Росалкогольрегулирование разработало для этого мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО».

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#уголовное дело
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В Одессе фитнес-тренер обматерил военного
06 июля 2024, 13:19

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фитнес-тренер в Одессе обматерил военнослужащего. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что недовольный фитнес-тренер стал оскорблять бойца и подчеркнул, что все, кто воюет, являются «рабами». Причина, по которой произошел конфликт, остается неизвестной.

Согласно информации источника, вскоре грубияна нашли и разбили ему лицо. Иные подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, после чего подорвался на мине ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.

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