СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

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Следователи предъявили обвинение в убийстве местного жителя 49-летнему мужчине. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля на дачном участке, расположенном в деревне Левино. Согласно информации следствия, между знакомыми мужчинами в процессе распития алкогольных напитков возник конфликт. Через некоторое время обвиняемый нанес потерпевшему не менее 5-ти ударов ножом в различные части тела.
Преступника оперативно задержали и доставили на допрос. Сотрудниками СК и криминалистами проведен осмотр, изъяты орудие убийства и смывы, а также назначен ряд экспертиз. В отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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