СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого

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Служба безопасности Украины задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме тещи — адвоката Богдановой. Об этом пишет «Украинская правда».
МВД Украины в декабря прошлого года сообщало, что бывшего прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса страны «подделка документов». Согласно информации источника, адвоката Богданову задержали после получения взятки в размере три с половиной тысячи долларов.
Примечательно, что Богданова получила взятку за оказание влияния на принятие решения должностными лицами ряда военкоматов Львовской области по обновлению военно-учетных данных военнообязанных.
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