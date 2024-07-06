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СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого

«Украинская правда»: во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого и его тещу
06 июля 2024, 12:26
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Служба безопасности Украины задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме тещи — адвоката Богдановой. Об этом пишет «Украинская правда».


МВД Украины в декабря прошлого года сообщало, что бывшего прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса страны «подделка документов». Согласно информации источника, адвоката Богданову задержали после получения взятки в размере три с половиной тысячи долларов.

Примечательно, что Богданова получила взятку за оказание влияния на принятие решения должностными лицами ряда военкоматов Львовской области по обновлению военно-учетных данных военнообязанных.

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#украина
#взятка
#адвокат
#прокуратура
Коммерсантъ: Суд вынес приговор по хищениям в МКБ «Компас»
06 июля 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Приговор по делу о хищениях на 900 миллионов рублей в МКБ «Компас» вынес Замоскворецкий районный суд столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Под стражу взят только один фигурант уголовного дела бывший гендиректор МКБ «Компас» Мурад Сафин. Всего в деле фигурирует семь человек. Всех признали виновными в мошенничестве в особо крупных размерах.

«Гособвинение запрашивало для господина Сафина восьмилетний срок, а суд назначил на год меньше. Учитывая, что вынесенное наказание — общего режима, а фигурант ранее провел много времени под стражей, находясь под следствием и судами, ему осталось досиживать примерно полгода», - сообщил один из участников процесса журналистам.

Повторное разбирательство по делу о предполагаемых хищениях у предприятия почти полутора миллиардов рублей проходило в 2022 году. По версии следователей, средства были сворованы за счет фиктивных контрактов.

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#россия
#суд
#приговор
#новости
#хищение
#мошенничество
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Суд разрешил обвиняемым в торговле людьми братьям Тейт выезжать из Румынии
06 июля 2024, 11:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, суд Бухареста разрешил выезжать за пределы Румынии, однако они должны оставаться в пределах Евросоюза. Об этом сказано в судебном постановлении.
«Заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суда», — говорится в документе.

Уточняется, что за кикбоксерами сохраняется судебный контроль. Спортсмены обвиняются в торговле людьми, а также в преступлениях сексуального характера. Кроме того, претензии к ним по аналогичным преступлениям имеет Великобритания.

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#мир
#суд
#криминал
#новости
#румыния
#евросоюз
#великобритания
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В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей с дронами
06 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/kodda

Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой. Об этом проинформировал госпогранкомитет республики.
Уточняется, что у злоумышленников были изъяты беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Общее количество БПЛА составило 4 единицы, а также 66 аккумуляторных батарей к ним.

Местные жители, в том числе безработные, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Отмечается, что предыдущий подобный инцидент произошел 2 июля. В Вороновском районе задержали группу преступников, у которых изъяли девять GPS-трекеров.

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#белоруссия
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Ураган «Орхан» парализовал работу аэропорта Шереметьево — видео
SHOT: Ураган «Орхан» парализовал работу аэропорта Шереметьево
06 июля 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Работу аэропорта Шереметьево парализовал ураган «Орхан». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры из авиагавани. Пассажиры столкнулись с дикой задержкой рейсов или же вовсе с их отменой, а также с огромными очередями для обмена или покупки билетов. Пресс-служба аэропорта пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
По словам очевидцев, они приехали в аэропорт накануне вечером, но улететь не смогли, проведя практически всю ночь в попытках вернуть билеты или в ожидании отложенного рейса. Утром большая часть пассажиров улетела. Более двух десятков рейсов до сих пор задерживаются, хотя должны были вылететь до девяти часов утра.
Из-за ухудшения погоды в Москве объявили штормовое предупреждение, на город обрушилась стихия в виде урагана «Орхана» с мощными ливнями и сильными порывами ветра. По сообщению Росавиации, девять рейсов, направлявшихся в Шереметьево, ушли из-за непогоды на запасные аэродромы.

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#россия
#москва
#погода
#аэропорт шереметьево
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Волонтеры помогли жительнице РФ вернуться домой из Таиланда
06 июля 2024, 11:11

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Из Таиланда в Россию бывшей сотруднице краснодарской полиции помогли вернуться домой волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Одна из волонтеров по имени Светлана уточнила, что у женщины не было денег, поэтому ей пришлось просить милостыню в авиагавани Таиланда.
«Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве», — прокомментировала волонтер.

Она добавила, что женщине придется самой добираться до Краснодара, потому что большей частью собранных средств оплатили просрочку визы. Известно, что россиянку уволили из органов зимой 2021 года за грубое нарушение служебной дисциплины.

Ранее сообщалось о россиянке Юлии Сухановой, которая в течение девяти дней была в аэропорту и выживала за счет подаяний. У женщины не было ни денег, ни телефона, а загранпаспорт просрочен. Мать Юлии не смогла ей помочь, но нашлись спонсоры, оплатившие билеты до дома и покупку телефона.

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#россия
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#таиланд
#волонтеры
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Пьяный украинец на велосипеде пересёк границу с РФ и подорвался на мине ВСУ
06 июля 2024, 11:11

Фото: iStock/Nastco

Пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, а потом подорвался на мине ВСУ, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, житель украинского села Шахтёрское изрядно написался, сел на велосипед и отправился в город Курахово. Однако по дороге он свернул не туда и попал в Марьинку, где его схватили российские военные.

Бойцы ВС РФ не увидели угрозы в 60-летнем украинце и отпустили его, тогда пенсионер отправился домой.

К несчастью, по дороге в село мужчина напоролся на мину ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.

Как отмечает Mash, пересёкшему границу пенсионеру начали поступать угрозы. Вероятно, со стороны украинской армии.

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#украина
#смерть
#мина
#всу
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#велосипед
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Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове
06 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/blinow61

На детей мигрантов напал зумер в Саратове, залив их перцовым баллончиком. Информацию опубликовало сообщество «Дом, где Челябинск. Новости» во «В контакте». Уточняется, что злоумышленнику может грозить штраф или даже тюремное заключение.
Накануне сообщалось, что в Москве на ветерана ФСБ напали мигранты. Когда офицер со своей женой направлялись домой они услышали в свой адрес непристойности. Проводив супругу, мужчина пошел поговорить с хулиганами, однако те напали толпой, нанося удары арматурой, кирпичами и камнями.

Обращение в полицию не дало результатов, поэтому жена пострадавшего обратилась к общественникам. Те, скооперировавшись с ФСБ, задержали злоумышленников. Последних уволили с работы, им грозит депортация. Кроме того, активисты добиваются ужесточения наказания.

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#новости
#мигранты
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Житель Индии до смерти искусал ядовитую змею
06 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/Gervase Laundrie

В Индии мужчина до смерти искусал ядовитую змею, когда та на него напала, об этом пишет издание India Today.
По информации СМИ, странный инцидент произошёл в индийском штате Бихар.

«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги, спал в лагере, когда его укусила ядовитая змея», — рассказал автор статьи.

Лохар не стерпел наглого нападения животного, подцепил рептилию железным прутом и впился в неё зубами. Рабочий трижды укусил змею, пока она не скончалась.

Позже мужчина объяснил, что в его деревне верят, будто бы змею необходимо дважды укусить в ответ, чтобы нейтрализовать яд.

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#змея
#индия
#смерть
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В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей
06 июля 2024, 09:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

22 человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске. Об этом информирует прокуратура республики в своем Telegram-канале.
В рамках эпидемиологического расследования было установлено, что обратившиеся в медучреждение употребляли еду, которая была приобретена в одном из кафе города. Уточняется, что госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, 8 из которых — дети.

Согласно информации источника, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура Бурятии организовала проверку.

Ранее сообщалось, что второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

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