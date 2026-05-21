Офтальмологи Подмосковья вернули зрение школьнику после ранения проволокой

21 мая 2026, 12:24

Офтальмологи Подмосковья провели высокотехнологичную операцию школьнику с проникающим ранением глаза. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля доставили подростка с проникающим ранением правого глаза. До этого мальчик разбирал гофрированную трубу, и проволока отскочила ему прямо в зрительный орган.



Врачи Центра обнаружили у пациента набухающую катаракту, из-за которой ребёнок полностью ослеп на правый глаз. Специалисты срочно приступили к операции.

«Мы провели пациенту высокотехнологичную операцию: имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик вместо утраченного, затем восстановили правильную форму переднего отдела глаза, чтобы нормализовать отток внутриглазной жидкости, и лазером удалили мутную плёнку, которая препятствовала прохождению света к сетчатке», — рассказал главный внештатный детский офтальмолог Подмосковья Леонид Кононов.