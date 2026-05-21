Сын богатейшего нижегородского бизнесмена попал в массовое ДТП на кабриолете
Сын богатейшего нижегородского бизнесмена попал в массовое ДТП на кабриолете Mercedes. Как сообщает Telegram-канал Baza, за рулём элитного автомобиля находился Сергей Корнилов.
Установлено, что на Похвалинском съезде молодой человек не справился с управлением и спровоцировал аварию — у Mercedes-Benz оторвало колесо. Отмечается, что ранее Корнилов выкладывал в соцсетях видео, где выпивает в компании друзей в одном из ресторанов города.
На одном из роликов он признавался, что находится за рулём «в дупло». Отец молодого человека — бывший гендиректор местного предприятия ГК «Луидор» Сергей Корнилов, входивший в топ-13 самых богатых жителей Нижегородской области. Два года назад мужчина умер и оставил сыну крупное наследство.
