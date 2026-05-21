Зумеры стали массово заражаться «болезнью поцелуев»
В России зумеры всё чаще заражаются инфекционным мононуклеозом — «болезнью поцелуев». Как сообщает Telegram-канал SHOT, болезнь вызывает отёки лица и шеи, а в тяжёлых случаях приводит в реанимацию.
Сейчас в РФ регистрируют 40–80 случаев на 100 тысяч человек. Раньше болезнь чаще диагностировали у детей 4–5 лет, теперь — у школьников и студентов 15–24 лет. Инфекцию называют «болезнью поцелуев», потому что вирус Эпштейна–Барр передаётся через слюну.
При заражении опухают лицо и шея, в запущенных случаях пациенты попадают в реанимацию. Осложнения включают гнойную ангину, энцефалит, дыхательную недостаточность, поражение печени и разрыв селезёнки.
Сообщается, что 22-летняя москвичка Арина провела несколько недель в больнице с температурой под 40 градусов и сильным отёком шеи. Врачи отметили у неё необычный розовый оттенок крови. Заразиться можно не только через поцелуй, но и через общую посуду, зубную щётку, недопитую воду или облизанную ложку. До 90% взрослых в мире могут быть носителями вируса.
