Огромную рыбу весом почти в полтонны вынесло на пляж

21 сентября 2026, 11:14

NYP: 400-килограммовая луна-рыба оказалась на пляже в Массачусетсе в США

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В американском городе Уэлфлит (штат Массачусетс) на берег вынесло огромную луну-рыбу. Вес глубоководного существа составил около 400 килограммов, сообщает New York Post.