Огромную рыбу весом почти в полтонны вынесло на пляж
В американском городе Уэлфлит (штат Массачусетс) на берег вынесло огромную луну-рыбу. Вес глубоководного существа составил около 400 килограммов, сообщает New York Post.
Тушу рыбы обнаружил 16 сентября мужчина, прогливавшийся по пляжу. К моменту обнаружения животное уже не подавало признаков жизни. На место происшествия вызвали сотрудников «Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии», которые собрали образцы тканей для дальнейших исследований.
Представитель организации выразил сожаление, что рыбу не удалось спасти. По его словам, луны-рыбы обычно обитают на больших глубинах и крайне редко поднимаются к поверхности. В такие моменты на мелководье их может застать отлив — вероятно, именно это и стало причиной гибели найденной особи.
Луна-рыба является самой тяжелой из современных костных рыб: отдельные особи могут весить более двух тонн, а их длина и ширина достигают трех-четырех метров. Этот вид считается уязвимым.
Читайте также: