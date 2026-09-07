Рыбакам рассказали, где осенью водится щука и как ее поймать

07 сентября 2026, 12:15

Рыбак Латыш: щука любит укрываться в кувшинках, корягах и не плавает за добычей

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Осенняя рыбалка на щуку в Подмосковье — это уникальный шанс совместить комфортную поездку на выходные с реальным уловом. Пока хищник активно нагуливает жир перед зимой, наши водоемы становятся настоящей ареной для спиннингистов.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что осенью щука прячется в корягах под самым берегом, и искусственная приманка часто в этом случае бессильна, поэтому лучше ловить «на живца».





«Сейчас щука стоит у берега, потому что там много малька. Она любит укрытия: кувшинки, коряги, траву, и не плавает за добычей, а затаивается и ждет. Тихие заводи с глубиной полтора метра — это её любимые места. Забрасываете туда — и ждете поклевки», — посоветовал Латыш.