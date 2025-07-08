Охранники премьера Швеции случайно отправляли сведения о нём в открытый доступ
Охранники премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в течение нескольких лет отправляли данные о его местоположении в открытый доступ. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.
Отмечается, что всё дело в фитнес-приложении Strava, которым пользовались телохранители политика для своих пробежек. Они несколько лет загружали туда маршруты, по которым нетрудно было отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался.
В результате утечек личных данных в открытый доступ могли попасть домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он ездит чаще всего, а также места, в которых он останавливается во время заграничных поездок. При этом профили охранников были открытыми, в них содержались сведения в том числе об их роде деятельности.
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