В Солнечногорске школьники и студент МГУ осквернили могилу военного
В подмосковном Солнечногорске школьники и студент Московского университета (МГУ) осквернили могилу российского военного. Полиция задержала пятерых хулиганов, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, трое школьников целенаправленно приехали из Тулы, чтобы совершить преступление. Молодые люди отправились на Новое Солнечногорское кладбище и осквернили могилу. Один из злоумышленников учится в Московском университете.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения. Известно, что мотивом совершения преступления стала идеологическая ненависть. Хулиганы находятся в изоляторе временного содержания.
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