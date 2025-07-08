Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на пост министра транспорта РФ. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.
Ранее кандидатуру Никитина одобрила Госдума. Никитин до этого был замминистра транспорта, а ранее — губернатором Новгородской области.
Предшественник Никитина Роман Старовойт был уволен с должности главы Минтранса 7 июля. В тот же день стало известно, что Старовойт покончил жизнь самоубийством.
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