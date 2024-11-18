Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы

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Почти 50 детей отравились в одной из школ Москвы. Предполагают, что причиной отравления стала вода из кулера, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Сейчас учебное заведение закрыто на карантин.
Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Родители школьников передали, что ребята жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но работники образовательное учреждения «не разрешали забирать детей домой».
У некоторых учеников 14 ноября появилась тошнота и жидкий стул. В каждом классе было по один или два таких случая.
Дети рассказывали, что незадолго до массового отравления их смутила вода со странным привкусом — её ученики пили из школьного кулера. Родители ребят также убеждены в том, что их дети получили отравление именно из-за воды из кулера.
Родители подали коллективную жалобу в прокуратуру.
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Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Родители школьников передали, что ребята жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но работники образовательное учреждения «не разрешали забирать детей домой».
У некоторых учеников 14 ноября появилась тошнота и жидкий стул. В каждом классе было по один или два таких случая.
Дети рассказывали, что незадолго до массового отравления их смутила вода со странным привкусом — её ученики пили из школьного кулера. Родители ребят также убеждены в том, что их дети получили отравление именно из-за воды из кулера.
Родители подали коллективную жалобу в прокуратуру.
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Ольга Енгалычева