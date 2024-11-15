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Более 120 детей отравились в Чувашии после обеда с рыбным супом и пловом

Видео: прокуратура Чувашии

В Чувашии более 120 детей из новочебоксарской школы и кадетского лицея обратились в больницу с жалобами на отравление. Об этом сообщают телеграм-каналы «Baza» и «112». По информации первого издания, число пострадавших 129 человек, по данным второго — 159.
Отмечается, что у обоих учебных заведений один поставщик питания, в тот день школьники и кадеты обедали рыбным супом и пловом.
«Звонки в скорую начались накануне вечером. Родители сообщали, что у их детей поднялась температура, возникли симптомы отравления», — пишет «112».


Чувашская прокуратура сообщила, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#симптомы
План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани
15 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту в Казани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом пишет Shot.
По данным издания, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В настоящее время известно о задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Уточняется, что 36 из них сбили над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
15 ноября 2024, 14:46

Обстановка у парламента Абхазии (фото: РИА Новости)

В Абхазии протестующие, недовольные ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, прорвались на территорию парламента и протаранили ворота соседнего здания администрации президента. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, как отмечается, отступили подальше от ограждения парламента.
Напомним, по информации столичного главврача скорой помощи Аслана Джопуа, на данный момент пострадали два человека в результате беспорядков в Сухуме. Одного из них увезли в больницу с пробитой головой, второму наложили швы и после отпустили.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.

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#протесты
#абхазия
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На Урале семье тезки ударившего девочку в живот мигранта начали угрожать
15 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Урале семья подверглась травле из-за видео, на котором школьник-мигрант нападает на свою одноклассницу. Об этом информирует E1.RU.
В интернете появилось видео, на котором подросток подбегает к девочке, стоящей у окна, и в прыжке наносит ей удар ногой в живот. Этот инцидент произошел в одной из школ Нижних Серег, расположенной в Свердловской области.

«На видео не наш ребенок. Мы из другого города, но травят все равно нас! Почему-то под видео слили данные нашей семьи. Мы хоть и за 500 километров живем от места происшествия, но травля продолжается. Мы получаем звонки и письма с угрозами вплоть до лишения жизни», — поделился отец подростка.

После того как видео стало вирусным в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке нападавшего из Североуральска. Из-за травли семья решила обратиться в Следственный Комитет. В школе, где учится подросток, которому угрожают, планируют проводить беседы о недопустимости разжигания национальной ненависти.

Ранее посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
#следственный комитет
#семья
#происшествия
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Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку
15 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили из вентиляции кошку. Инцидент произошел в деревне Ситниково Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Убегая от собаки, кошка юркнула в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента дома. Выбраться оттуда домашнему откормленному животному оказалось сложно. Хозяева выманивали питомицу, но безуспешно.
«Три недели кошку Тасю кормили и поили через отверстие, надеясь, что она выберется. Однако этого не произошло, и встревоженные хозяева обратились к спасателям. Прибыв на место вызова, работники с помощью перфоратора и шанцевого инструмента расширили вентиляционное отверстие и применили настойку валерианы», – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что кошка подалась на зов спасателей, и те помогли ей выбраться из подпола.

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#мособлпожспас
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#кошка
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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В роддоме сказали, что жена просто спит: 29-летняя роженица и младенец умирали в Магнитогорске, пока мужчина ждал их выписку
15 ноября 2024, 14:13

Фото: istockphoto /globalmoments

13 ноября в одном из роддомов Магнитогорска скончалась 29-летняя роженица. Супругу девушки до последнего не говорили о том, что с его беременной женой что-то не так. Подробности – в материале «Радио 1».

Сложная беременность и сохранение


29-летняя Анара легла в роддом на сохранение из-за многоводия. Срок родов был назначен на 15 ноября, и врачи предупреждали девушку о крупном плоде. 12 ноября в 4 утра у Анары отошли воды, а в 6 утра ее перевели в предродовую палату. С момента поступления в больницу Анара поддерживала связь с мужем и делилась всеми новостями о своем состоянии. Однако вечером 12 ноября связь с ней внезапно прервалась: она перестала отвечать на сообщения и звонки.

Встревоженный муж, ожидающий выписки жены, начал звонить в роддом, и после нескольких попыток ему наконец ответили: «Все в порядке. Она спит. Перезвонит позже». Так и не дождавшись звонка супруги, мужчина отправился в роддом, чтобы выяснить, что происходит.


Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности


Смерть жены и ребенка


Правда вскрылась только после его приезда. Новости оказались шокирующими: к тому моменту ребенок уже погиб, а роженица находилась в коме. Врачи всеми силами пытались остановить сильное кровотечение, но безуспешно. Мужа попросили найти первую положительную кровь для переливания. Спустя сутки родственникам сообщили, что Анара скончалась.

Семья уверена, что произошла врачебная ошибка, иначе не было бы столь странного поведения медиков в больнице. Они считают, что экстренное кесарево сечение не было выполнено, что и привело к смерти девушки и ребенка. Кроме того, семья погибшей уверена, что было упущено время для переливания крови.

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#магнитогорск
#статьи
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Посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете
Посетительница бара «Резидент» заявила об изнасиловании прямо в кабинке
15 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В баре «Резидент», расположенном на улице Салова, 21-летняя посетительница Елизавета стала жертвой изнасилования после ночи, проведенной в компании нового знакомого. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Согласно видеозаписи с камер наблюдения, 36-летний Нурланбек совершает странные действия. Он выбегает из кабинки, оставляя 21-летнюю Елизавету внутри, а вскоре возвращается. Позднее в полиции мужчина заявил, что увидел, как девушка сползает с унитаза. По его словам, он просто оказывал ей помощь.

После этого в помещение вошла подруга Елизаветы, которая сразу была проинформирована о произошедшем. Информация об инциденте была передана сотрудникам бара, которые вызвали полицию. После вызова правоохранителей пострадавшую доставили в НИИ Джанелидзе, где врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования. Нурланбек был задержан, у него взяты образцы для генетической экспертизы. В настоящее время следствие продолжается.

Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
#помощь
#следствие
#девушка
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Стали известны подробности о поджигателе мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
Поджигатель мемориала жертвам теракта в «Крокусе» вел аморальный образ жизни
15 ноября 2024, 13:41

Мемориал жертвам теракта в Крокусе (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Москвич, поджегший стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», употреблял алкоголь, и в целом его образ жизни был аморальным, пишет РИА Новости, ссылаясь на Щербинский суд столицы.
«Осужденный вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением спиртных напитков», — гласит приговор.
Инцидент произошел в начале апреля этого года в новой Москве в Десеновском поселении. Мемориал восстановили, приведя в порядок, а подозреваемого задержали и присудили штраф.

По материалам дела, осужденный поджег игрушки, лежащие на мемориале. Закладной камень не пострадал, но было сильное загрязнение.

«В тот момент он подумал, что как горит Вечный огонь, так и нужно, чтобы эти игрушки горели, так сказать, в память о погибших детях и взрослых», — сказано в показаниях осужденного.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта, когда в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Боевики стреляли по посетителям, а затем устроили пожар. Пострадало 145 человек.

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Укусившего полицейского военного в Томске приговорили к пяти годам колонии

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#россия
#теракт
#крокус сити холл
#поджог
#новости
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Укусившего полицейского военного в Томске приговорили к пяти годам колонии
15 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Томске гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за сопротивление представителю военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье», — говорится в сообщении суда.

При этом причину конфликта не уточнили.

За это суд приговорил Чебыкина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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#суд
#фейки
#сво
#удар
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Супруги в Петербурге заработали миллион на отправке «мертвых душ» на СВО: фиктивные контракты с Минобороны, подробности
15 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto /Oksana Kalinina

В Санкт-Петербурге полиция задержала супругов, подозреваемых в хищении бюджетных средств путем отправки на спецоперацию «мертвых душ». По предварительным данным, их действия нанесли ущерб государству в размере более одного миллиона рублей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Отправка «мертвых душ» на СВО


Криминальную схему разработали 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена. Они находили людей, которых фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию с помощью 41-летней сотрудницы отдела кадров. От имени этих «мертвых душ» они заключали несуществующие контракты с Минобороны России на прохождение военной службы в зоне СВО.

«Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти средства злоумышленники присваивали», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: istockphoto /scaliger

Фиктивные работники


На данный момент выявлено два фиктивных работника, за которых подозреваемые получили более одного миллиона рублей, однако силовики предполагают, что таких случаев может быть гораздо больше. В ходе обысков, проведенных в квартирах и на рабочих местах фигурантов дела, была изъята документация, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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