Более 120 детей отравились в Чувашии после обеда с рыбным супом и пловом

Видео: прокуратура Чувашии
В Чувашии более 120 детей из новочебоксарской школы и кадетского лицея обратились в больницу с жалобами на отравление. Об этом сообщают телеграм-каналы «Baza» и «112». По информации первого издания, число пострадавших 129 человек, по данным второго — 159.
Отмечается, что у обоих учебных заведений один поставщик питания, в тот день школьники и кадеты обедали рыбным супом и пловом.
Чувашская прокуратура сообщила, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
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«Звонки в скорую начались накануне вечером. Родители сообщали, что у их детей поднялась температура, возникли симптомы отравления», — пишет «112».
Чувашская прокуратура сообщила, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Данил Пономарев