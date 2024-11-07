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Более 10 человек отравились грибами в Геленджике

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Массовое отравление ложными лесными рыжиками и опятами зафиксировано в Геленджике, пострадали более 10 человек. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, в больницу за медицинской помощью обратились более 10 человек, в том числе 77-летний мужчина и беременная женщина. В настоящее время три пациента находятся в реанимации. У всех пострадавших наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности. Врачи пытаются стабилизировать состояние людей.

По словам пострадавших, они думали, что собрали в лесу рыжики и опята. Однако грибы оказались ложными. После употребления их в пищу люди начали себя плохо чувствовать.



Ранее сообщалось, что житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.

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