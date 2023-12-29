Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной

В Омске мужчина захотел порадовать свою возлюбленную и украл для нее ель, а когда к нам наведались сотрудники правоохранительных органов, мужчина решил спрятать ее в ванной. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного УМВД.