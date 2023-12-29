Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной

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В Омске мужчина захотел порадовать свою возлюбленную и украл для нее ель, а когда к нам наведались сотрудники правоохранительных органов, мужчина решил спрятать ее в ванной. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного УМВД.
Жительница дома на улице Куйбышева в Омске рассказала полицейским, что во дворе кто-то спили елку. Прибывший на место предохранитель проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел мужчину, который несет елку.
Выяснилось, что к краже дерева причастен 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который живет в соседнем доме. Он со своим братом спилил ель и повез своей сожительнице на улицу Красный переулок в качестве подарка к Новому году.
«Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришёл полицейский, спрятали в ванной комнате», — заявили в полиции.Несмотря на это, участковый нашел дерево и вернул его заявительнице. Еловых воров ожидает разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.
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Алина Юрчак