Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, а теперь там правят потомки выживших нацистов и предателей. Именно по этой причине для них 9 мая не является праздником. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в матераиле для портала «История.рф».