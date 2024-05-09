Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа

Фото: сайт Кремля
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.
Глава Штатов заявил, что причиной этому стали вооружения, поставляемые в Израиль. У американского лидера спросили о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых приостановил вследствие опасений расширения военной операции Израиля в Газе на густонаселенный город Рафах.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения.
Ранее в ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения — ред.) этих бомб», — сказал он.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения.
Ранее в ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Алина Юрчак